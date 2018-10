Het Nederlands elftal wacht nog op de eerste overwinning tegen België van deze eeuw. Als Oranje de oefeninterland in Brussel dinsdagavond wint, dan is dat de eerste zege op de 'Rode Duivels' in 21 jaar.

De laatste keer dat Nederland België versloeg was in 1997, toen goals van Jaap Stam, Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp Oranje een 3-1-zege brachten in de WK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip. Namens de Belgen benutte Lorenzo Staelens een strafschop.

Sindsdien werd de 'Derby der Lage Landen' zeven keer gespeeld. Twee keer wonnen de Belgen en vijf keer werd het gelijk. De laatste onderlinge ontmoeting was een oefenduel op 9 november 2016 in Amsterdam. Toen werd het 1-1 door een rake penalty van Davy Klaassen en een treffer van Yannick Carrasco.

Voor de laatste Nederlandse zege in een oefenduel met de Belgen moeten we bijna zestig jaar terug in de tijd. Op 2 oktober 1960 won Oranje in het Bosuilstadion in Deurne met 1-4.

Koeman won als speler nooit van België

Ondanks de slechte cijfers tegen de Belgen kan Oranje met een goed gevoel toewerken naar de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Afgelopen zaterdag werd namelijk na zestien jaar weer eens van Duitsland (3-0) gewonnen.

Nederland kan nu voor het eerst sinds de aanstelling van bondscoach Ronald Koeman twee interlands op rij winnen. België staat op vier zeges op rij, nadat de ploeg van bondscoach Roberto Martínez in de halve finales van het WK 2018 met 1-0 verloor van de latere wereldkampioen Frankrijk.

Als speler van Oranje nam Koeman het drie keer tegen België op en stapte hij geen enkele keer als winnaar van het veld. Twee keer (1-1 in 1983 en 0-0 in 1987) werd het gelijk en op het WK van 1994 in de Verenigde Staten verloor Oranje met Koeman als aanvoerder met 1-0.

Overigens heeft Nederland in totaal wel een positieve balans tegen België. Van de 126 confrontaties (de eerste was in 1905) won Nederland er 55, 41 keer waren de Belgen de sterkste en dertig keer werd het gelijk.

De 127e 'Derby der Lage Landen' begint dinsdag om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en staat onder leiding van de Portugese arbiter Artur Soares Dias.