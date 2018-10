Jean-Paul Boëtius denkt dat hij nu nog bij Feyenoord had gespeeld als hij aan het begin van dit seizoen geen rode kaart had gekregen in de competitiewedstrijd tegen De Graafschap.

"Als ik gewoon wegren en geen rode kaart pak, had ik nu waarschijnlijk nog op het trainingsveld van Feyenoord gestaan. Ik had niet ingezet op een transfer", zei de 24-jarige aanvaller maandag in gesprek met RTV Rijnmond.

Boëtius werd halverwege augustus op bezoek bij De Graafschap uit het veld gestuurd na een tweede gele kaart wegens cynisch applaudisseren in de richting van scheidsrechter Pol van Boekel.

Trainer Giovanni van Bronckhorst zette daarop Boëtius uit zijn selectie, ook omdat hij in de voorbereiding na afloop van een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe weigerde een training af te werken.

De directie van Feyenoord zag vervolgens geen andere uitweg dan een transfer en verkocht hem vlak voor de transferdeadline op 31 augustus aan het Duitse 1. FSV Mainz.

"Er zijn wat incidentjes geweest, waardoor het voor mij moeilijker zou worden. Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt en daar hebben we op gereageerd in de vorm van een transfer. Bij Mainz kon ik weer met een frisse start beginnen", aldus Boëtius.

Boëtius bezocht maandag training Feyenoord

De eenmalig international van het Nederlands elftal bezocht maandag op zijn vrije dag de training van Feyenoord en omhelsde na afloop van de oefensessie Van Bronckhorst en de rest van de technische staf.

''Als je elkaar omhelst, getuigt dat van een gezonde verstandshouding. Ik wil uit de wereld helpen dat er haat en nijd is. Van hun kant niet en zeker ook niet van mijn kant.''

"Feyenoord zal altijd mijn club blijven. Ergens scheiden de wegen. Misschien hadden de beweegredenen anders moeten zijn, maar wat is geweest, is geweest. Ik heb een nieuwe start gemaakt en ben er met een supergevoel aan begonnen."

Boëtius was bezig aan zijn tweede periode bij Feyenoord. De buitenspeler debuteerde in 2012 voor het eerste elftal en vertrok in 2015 naar FC Basel. Hij was daar weinig succesvol en na een uitleenbeurt aan KRC Genk, keerde hij vorig jaar terug in Rotterdam.

Boëtius speelde vooralsnog vier wedstrijden voor Mainz in de Bundesliga. Hij stond vorige week in eigen huis tegen Hertha BSC (0-0) voor het eerst in de basis en maakte toen ook de negentig minuten vol.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga