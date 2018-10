Vincent Kompany kijkt uit naar het oefenduel van dinsdag tegen Oranje. De Belgische routinier is onder de indruk van het huidige Nederlands elftal.

"Ze hebben echt goed gespeeld tegen Duitsland", doelt de 32-jarige Kompany maandag in gesprek met Sporza op de 3-0-thuiszege van Oranje op de viervoudig wereldkampioen van afgelopen zaterdag.

"Het resultaat is misschien verrassend, maar de manier waarop niet. Het is een verjongde ploeg met spelers die genoeg talent hebben en zich willen opofferen voor de ploeg. Misschien was dat in de mindere jaren de zwakte van Nederland, maar nu is er een ommekeer."

"Ik wil hen niet te veel raad gegeven voor onze wedstrijd, maar ik heb het gevoel dat er zo veel talent in Nederland is, dat het gewoon een kwestie is van iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Dan heb je normaal gesproken altijd een goede ploeg."

Kompany vindt de situatie bij Oranje niet helemaal vergelijkbaar met die van de Belgen, die de afgelopen jaren naar de wereldtop zijn gegroeid na een lange periode zonder aansprekende resultaten.

"Nederland is altijd een topvoetballand geweest. Wij hebben nu pas een bepaalde stijl en filosofie opgelegd, dat was vroeger nooit zo", zegt de verdediger van Manchester City.

België gaat aantal vaste waardes maar helft laten spelen

De Belgische bondscoach Roberto Martínez was maandag op zijn persconferentie ook lovend over Oranje. "Nederland heeft een heel goed team", aldus de Spanjaard. "Ronald Koeman heeft nieuwe inspiratie in de ploeg gebracht. De spelers van Nederland spelen met hun hart en zijn heel dynamisch."

België, de huidige nummer één van de FIFA-ranglijst, won afgelopen vrijdag in de Nations League met 2-1 van Zwitserland. Martínez wilde maandag nog niet te veel zeggen over zijn opstelling, maar hij hintte wel dat hij wat vaste waardes gaat sparen

"We gaan sommige spelers maar 45 minuten laten spelen", zei bondscoach Martínez. "We gaan ook zes reserves gebruiken, maar gaan wel gewoon proberen te winnen."

"Iedereen moet ook begrijpen dat het belangrijkste van deze interlandperiode de overwinning op Zwitserland was. Maar het is zeker niet zo dat we deze wedstrijd niet serieus nemen omdat ik enkele wissels doorvoer."

Bij België ontbreken de geblesseerde Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé. Achter de naam van Marouane Fellaini staat nog een groot vraagteken. Dedryck Boyata krijgt een basisplaats en Martínez heeft ook Brandon Mechele, Christian Kabasele en Jason Denayer speeltijd beloofd.

'Wedstrijden tegen Oranje zijn nooit vriendschappelijk'

Dries Mertens, die naast de bondscoach zat op de persconferentie, denkt dat de 'Rode Duivels' ongeacht de opstelling de favoriet zijn. "Als er wat andere spelers op het veld staan, betekent dat nog niet dat de kwaliteit minder is."

Kompany vindt het niet zo van belang dat het duel met Oranje 'slechts' een oefeninterland is. "Ik heb nooit geweten dat een wedstrijd tegen Nederland echt vriendschappelijk was. Er is rivaliteit. Dat is ook goed, dan verspillen we onze tijd niet."

De 127e interland tussen België en Nederland begint dinsdag om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.