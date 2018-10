Gareth Southgate baalt ervan dat de Premier League dit seizoen al zo vroeg is begonnen. De bondscoach van de Engelse nationale ploeg beweert dat zijn spelers daardoor met een gebrek aan frisheid kampen.

"Dan heb ik het meer over op psychologisch vlak dan op fysiek vlak", zegt Southgate in aanloop naar de Nations League-wedstrijd van maandag bij Spanje tegenover verschillende Engelse media.

"Veel teams in de Premier League hebben nog niet op hun maximum gepresteerd en bijna alle clubs hebben wel te maken met blessures."

De eerste wedstrijd in de Premier League van dit seizoen vond plaats op vrijdag 10 augustus, 29 dagen nadat Engeland verloor van België (2-0) in de troostfinale van het WK in Rusland.

"Ik snap echt niet waarom onze competitie al zo vroeg is begonnen. De clubs bevonden zich daardoor in een zeer moeilijke situatie", stelt Southgate.

"Kijk bijvoorbeeld naar Tottenham Hotspur. Zij hebben heel veel spelers in de selectie zitten die in de halve finales op het WK hebben gespeeld. De coaches zaten met hun handen in het haar."

'Wellicht hadden ze verwacht dat we eind juni alweer thuis waren geweest'

Southgate grapt nog wel dat de Premier League misschien niet had voorzien dat Engeland het tot de wedstrijd om de derde plaats kon schoppen op het WK.

"Ik had ook nog niet naar het competitieschema gekeken, totdat we terugkwamen. Wellicht hadden ze verwacht dat we eind juni alweer thuis waren geweest", zegt hij met een knipoog.

"Het is altijd gemakkelijk om een opmerking als deze te maken en niet het complexe scenario te kennen dat de besluitvormers moesten doormaken, want dat overkomt mij ook best veel."

De wedstrijd tussen Spanje en Engeland vangt dinsdag om 20.45 uur aan in het Estadio Benito Villamarin (de thuishaven van Real Betis) en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.

Spanje gaat riant aan kop in groep 4 van divisie A met zes punten uit twee wedstrijden, gevolgd door Engeland en Kroatië met beide één punt uit eveneens twee wedstrijden.

