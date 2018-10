De Oranjevrouwen spelen de thuiswedstrijd in de play-offs tegen Zwitserland voor een ticket voor het WK op vrijdag 9 november in Utrecht. Dat heeft de KNVB maandag bekendgemaakt.

Het duel in Stadion Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht, begint om 20.00 uur. De return is vier dagen later op 13 november in het LIPO Park in Schaffhausen. De aftrap van dat duel is om 19.00 uur.

De winnaar van het tweeluik pakt een ticket voor het WK, dat volgend jaar zomer in Frankrijk wordt gehouden. De openingswedstrijd is op 7 juni, de finale wordt op 7 juli gespeeld.

Oranje plaatste zich voor de play-off door in twee duels met Denemarken af te rekenen, Zwitserland was te sterk voor België.

Nederland en Zwitserland speelden 22 keer tegen elkaar. Oranje won liefst vijftien van die wedstrijden, twee keer waren de Zwitserse vrouwen de winnende partij.

De laatste keer dat de twee ploegen tegenover elkaar stonden was op 2 maart 2016. Toen won Oranje bij het olympisch kwalificatietoernooi met 3-4.

Oranjevrouwen openden EK vorig jaar in Utrecht

De Oranjevrouwen openden vorig jaar het EK in eigen land in De Galgenwaard. In het Utrechtse stadion zagen 21.732 toeschouwers, destijds een record, Nederland met 1-0 winnen van Noorwegen.

Het toeschouwersrecord bij een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland werd gedurende het EK verbroken in Enschede, waar Oranje de halve finale én finale speelde.

Begin dit jaar kwamen ruim 30.000 fans, weer een record, naar Eindhoven voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland.