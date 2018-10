De voetbalsters van de Verenigde Staten en Canada hebben zich zondag lokale tijd geplaatst voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

De twee Noord-Amerikaanse landen verzekerden zich van een startbewijs voor de mondiale eindronde door de finale te halen van het CONCACAF-kampioenschap, voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

'Team USA' is de regerend wereldkampioen. De Amerikaanse vrouwen veroverden in 2015 tijdens het vorige WK in Canada voor de derde keer de wereldtitel door Japan in de finale met 5-2 te kloppen.

Het team van de VS versloeg zondag Jamaica in de halve finale van het continentale toernooi met 6-0. Alex Morgan scoorde in haar 150e interland twee keer en voerde haar totaal daarmee op naar 96 doelpunten in de nationale ploeg. Canada bereikte de eindstrijd door Panama met liefst 7-0 te overklassen.

Jamaica en Panama strijden in de 'troostfinale' om het derde ticket naar het WK. De verliezer krijgt volgende maand nog een kans in een intercontinentale play-off, tegen Argentinië.

Zeventien landen hebben zich nu geplaatst voor het WK in Frankrijk, zeven tickets zijn nog te vergeven. De Nederlandse voetbalsters strijden met Zwitserland om een van die plekken. De landen treffen elkaar twee keer tussen 5 en 13 november.