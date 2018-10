De Italiaanse verdediger Cristiano Biraghi heeft zijn winnende doelpunt van zondag tegen Polen (0-1) opgedragen aan zijn overleden oud-teamgenoot Davide Astori.

De linksback maakte in de tweede minuut van de blessuretijd het enige doelpunt van het duel in de Nations League door de bal van dichtbij binnen te werken. Hij bezorgde zijn land daarmee de eerste zege in het nieuwe landentoernooi.

De drievoudig international wees na zijn doelpunt direct naar de hemel. "Astori is een onderdeel van me, zoals al mijn ploeggenoten van Fiorentina en iedereen die ooit met hem heeft gespeeld", zei de 26-jarige verdediger tegen Rai Sport.

Astori overleed in maart van dit jaar op 31-jarige leeftijd. De verdediger, die met Fiorentina in voorbereiding was op een competitiewedstrijd, kreeg een hartaanval in zijn slaap.

Biraghi stelt veel te danken te hebben aan de toenmalig aanvoerder van 'La Viola'. "Ik sta hier dankzij Davide. Hij heeft een enorme indruk op me achtergelaten. Ik draag mijn doelpunt aan hem op, omdat ik zo veel van hem heb geleerd."

'Dit is een zege voor heel Italië'

De verdediger staat niet bekend om zijn scorend vermogen, dus dat juist hij de winnende maakte, kwam ook voor Biraghi zelf als een verrassing. "Ik ben niet goed in de lucht, dus ik stelde me bij de tweede paal op. Kevin Lasagna kopte de bal goed door."

Door de zege kan Italië nog aanspraak maken op de groepswinst. "Daarom ben ik zo blij. Dit is een zege voor heel Italië. We blijven altijd vechten. We hebben echt een groep sterke spelers."

Portugal gaat aan de leiding in groep 3 van de A-divisie. De Europees kampioen is na twee duels nog foutloos en heeft twee punten meer dan Italië, dat ook nog een duel meer heeft gespeeld. Op 17 november treffen beide landen elkaar.

