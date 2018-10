Servië is zondag in divisie C van de Nations League niet verder gekomen dan een 0-0-gelijkspel bij Roemenië. Ajacied Dusan Tadic, de aanvoerder van de Serven, speelde een negatieve hoofdrol in Boekarest door vlak voor rust een penalty te missen.

Scheidsrechter Kevin Blom wees in de 44e minuut naar de stip vanwege gevaarlijk spel van Gabriel Tamas op Mijat Gacinovic. De Roemeen wilde een bal wegschieten, maar kwam met zijn voet hoog en hard in en raakte bijna het hoofd van zijn Servische tegenstander.

Tamas moest met rood van het veld en de bezoekers kregen een strafschop. Dat buitenkansje werd door Tadic hard over geschoten. (Bekijk de beelden van de misser)

Servië kreeg via vooral Fulham-spits Aleksandar Mitrovic nog meer kansen op de zege, maar Roemenië hield ook met tien man stand, ook omdat in de slotfase een doelpunt van Mitrovic nog afgekeurd werd wegens buitenspel.

Vorige maand speelden Servië en Roemenië ook al gelijk in de Nations League. Die wedstrijd in Belgrado eindigde in 2-2.

De Serven van bondscoach Mladen Krstajic blijven door de remise koploper in groep 4 van divisie C met acht punten uit vier duels. Roemenië staat tweede met zes punten, maar kan nog worden ingehaald door Montenegro, als dat land zondagavond wint bij Litouwen.

