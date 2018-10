Italië heeft zondagavond zijn eerste zege in divisie A van de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won dankzij een late treffer met 0-1 bij Polen. In divisie C speelde Servië mede door een misser van Dusan Tadic gelijk tegen Roemenië (0-0).

In Chorzów maakte Cristiano Biraghi het enige doelpunt van de wedstrijd. De verdediger van Fiorentina vond in de tweede minuut van de extra tijd het net.

Italië was al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer toen Jorginho de lat raakte. Na een halfuur kwam een inzet van Lorenzo Insigne opnieuw op het aluminium terecht.

Na rust kreeg Polen de beste kansen, maar hield Gianluigi Donnarumma 'La Squadra Azzurra' op de been met reddingen op pogingen van Kamil Grosicki. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar vlak voor tijd tikte Biraghi van dichtbij binnen op aangeven van invaller Kevin Lasagna.

Italië staat met vier punten uit drie wedstrijden tweede in groep 3 van divisie A. Portugal gaat met zes punten uit twee duels aan de leiding en Polen is met één punt uit drie wedstrijden laatste.

Hoofdrollen Tadic en Blom bij Roemenië-Servië

De Servische aanvoerder Dusan Tadic speelde zondag een negatieve hoofdrol tegen Roemenië (0-0). Scheidsrechter Kevin Blom wees in de 44e minuut naar de stip vanwege gevaarlijk spel van Gabriel Tamas op Mijat Gacinovic. De Roemeen kwam met zijn voet hoog en hard in en raakte bijna het hoofd van zijn Servische tegenstander.

Tamas moest met rood van het veld en de bezoekers kregen een strafschop. Dat buitenkansje werd door Ajacied Tadic hard over geschoten. (Bekijk de beelden van de misser)

Servië kreeg in Boekarest via vooral Fulham-spits Aleksandar Mitrovic nog meer kansen op de zege, maar Roemenië hield met tien man stand, ook omdat in de slotfase een doelpunt van Mitrovic nog afgekeurd werd wegens buitenspel.

Vorige maand speelden Servië en Roemenië ook al gelijk in de Nations League. Die wedstrijd in Belgrado eindigde in 2-2.

De Serven van bondscoach Mladen Krstajic blijven door de remise koploper in groep 4 van divisie C met acht punten uit vier duels. Roemenië staat derde met zes punten en werd gepasseerd door Montenegro (zeven punten), dat met 1-4 uithaalde bij Litouwen.

Rusland rekent ook thuis af met Turkije

In divisie B is Rusland dankzij een 2-0-thuiszege op Turkije dicht bij de groepszege in divisie B. De gastheer van het afgelopen WK kwam na twintig minuten spelen in Sochi enigszins fortuinlijk op voorsprong tegen Turkije. Roman Neustädter kon van dichtbij binnentikken nadat een schot van Georgi Dzhikiya uit een corner op de paal was beland.

De thuisploeg was duidelijk de bovenliggende partij in het Fisht Stadium, maar het duurde tot de 78e minuut voordat het tweede doelpunt viel. Na een fraaie uitworp van keeper Guilherme gaf Aleksandr Golovin een puntgave voorzet op Denis Cheryshev: 2-0.

De Russen, die vorige maand in Trabzon met 1-2 wonnen van Turkije, staan na drie van hun vier wedstrijden in groep 2 van divisie B op zeven punten, vier meer dan de Turken.

Nummer drie Zweden (één punt) zou de koploper nog kunnen bijhalen, maar dan moeten de Scandinaviërs hun laatste twee duels wel winnen, waaronder volgende maand het thuisduel met Rusland.

Portugal boekt oefenzege bij Schotland

Portugal, dat het de rest van het interlandjaar moet doen zonder vedette Cristiano Ronaldo, won drie dagen na zijn Nations League-zege op Polen (2-3) ook de oefenwedstrijd bij Schotland (1-3).

Hélder Costa opende vlak voor rust de score op Hampden Park. In het laatste kwartier tilden Éder en Bruma de Portugese voorsprong naar 0-3, waarna Steven Naismith in de 93e minuut nog een Schotse eretreffer maakte.

Schotland verloor donderdag in groep 1 van divisie C van de Nations League pijnlijk met 2-1 van Israël.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League