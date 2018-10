Vivianne Miedema heeft Arsenal zondagmiddag met twee doelpunten aan een eenvoudige uitzege op Chelsea geholpen. De Oranje-international haalde met haar ploeg met 0-5 uit in de Londense derby.

Miedema zorgde zeven minuten voor rust op aangeven van Kim Little voor de 0-2. Little had de score na iets meer dan twintig minuten uit een strafschop ook geopend.

Na een klein uur spelen was Miedema opnieuw trefzeker, ditmaal uit een voorzet van Beth Mead. De overige treffers werden beide gemaakt door Jordan Nobbs.

De 22-jarige Miedema bracht haar doelpuntentotaal in de competitie dit seizoen op zes. Daarmee is ze nu alleen topscorer in de Super League.

Behalve Miedema speelden ook Daniëlle van de Donk en Dominique Bloodworth mee bij Arsenal. Sari van Veenendaal bleef op de bank bij de bezoekers.

Door de overwinning blijft Arsenal zonder puntenverlies. De 'Gunners' gaan met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop en hebben een voorsprong van één punt op Manchester City, dat bovendien een duel meer heeft gespeeld.