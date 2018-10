Go Ahead Eagles heeft zondag door een 3-0-thuiszege op Roda JC de koppositie veroverd in de Eerste Divisie. De treffers vielen allemaal in de laatste tien minuten.

Paco van Moorsel (twee keer) en Thomas Verheijdt waren trefzeker voor de club uit Deventer.

Door de 3-0-zege in De Adelaarshorst komt Go Ahead net als Almere City op twintig punten. De ploeg van trainer John Stegeman heeft een beter doelsaldo.

Roda hield lang stand tegen het aanvallende spel van de Eagles. In de tachtigste minuut was het echter raak via Van Moorsel. Die werd met een lange pass over rechts weggestuurd en schoot de bal voorbij doelman Tom Muyters in de linkerhoek.

Even later was het duel helemaal gespeeld. Twee minuten na de openingstreffer kon Thomas Verheijdt ongehinderd de 2-0 binnenkoppen. Van Moorsel rondde in de 86e minuut een snelle aanval af na doorkoppen van Verheijdt.