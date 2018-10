Go Ahead Eagles heeft zondag door een 3-0-thuiszege op Roda JC de koppositie veroverd in de Keuken Kampioen Divisie. De treffers vielen allemaal in de laatste tien minuten. In Rotterdam boekte Sparta eveneens een 3-0-thuiszege op SC Cambuur.

Bij Go Ahead-Roda vielen alle treffers in de laatste tien minuten. Paco van Moorsel (twee keer) en Thomas Verheijdt waren trefzeker voor de club uit Deventer.

Door de 3-0-zege in De Adelaarshorst komt Go Ahead net als Almere City op twintig punten. De Eagles hebben een beter doelsaldo. Roda JC blijft door de nederlaag op de tiende plaats steken met dertien punten uit negen duels.

De Limburgers hielden lang stand tegen het aanvallende spel van de ploeg van trainer John Stegeman. In de tachtigste minuut was het echter raak via Van Moorsel. Die werd met een lange pass over rechts weggestuurd en schoot de bal voorbij doelman Tom Muyters in de linkerhoek.

Even later was het duel helemaal gespeeld. Twee minuten na de openingstreffer kon Thomas Verheijdt ongehinderd de 2-0 binnenkoppen. Van Moorsel rondde in de 86e minuut een snelle aanval af na doorkoppen van Verheijdt.

Sparta ruim langs Cambuur

Op Het Kasteel kwam Sparta al in de zevende minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van David Sambissa. Vijf minuten voor rust verdubbelde Lars Veldwijk de marge uit een strafschop.

Veldwijk was twintig minuten voor tijd dicht bij zijn tweede treffer van de wedstrijd, maar ditmaal schoot hij naast. Even later vond Mohamed Rayhi wel het net, waardoor hij de eindstand op 3-0 bepaalde.

Door de zege komt Sparta net als Go Ahead op twintig punten. De Rotterdammers staan door een iets minder doelsaldo dan de Deventenaren tweede. Cambuur bezet met veertien punten de achtste plek.

Later op zondag speelt FC Twente in Enschede tegen MVV Maastricht. De aftrap van dat duel wordt om 16.45 uur verricht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie