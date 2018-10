Virgil van Dijk reist maandag niet met het Nederlands elftal naar Brussel voor het oefenduel met België van dinsdag. De verdediger van Liverpool heeft last van een ribblessure.

De 27-jarige Van Dijk liep de blessure vorige maand op in het Premier League-duel met Southampton (3-0).

Na overleg is besloten dat 22-voudig international Van Dijk uitsluitend in het Nations League-duel met Duitsland in actie zou komen, zo meldt de KNVB zondag. De verdediger was tegen de Duitsers verantwoordelijk voor de 1-0.

Bondscoach Ronald Koeman reist door de afwezigheid van Van Dijk met 23 spelers naar Brussel. Stefan de Vrij lijkt de meest logische vervanger van Van Dijk in het centrum van de verdediging. De speler van Internazionale kreeg de laatste interlands geen speeltijd. Koeman gaf steeds de voorkeur aan de centrale verdedigers Van Dijk en Matthijs de Ligt.

Van Dijk vertelde afgelopen week al dat hij van zijn trainer Jürgen Klopp het dringende verzoek had gekregen om vooral heel terug te keren in Liverpool. "Het is niet zo dat ik mijn been in moet houden", legde de duurste verdediger van de wereld uit. "Maar hij heeft me de komende weken ook nodig."

Ten Hag vraagt Koeman om rust voor spelers

Niet alleen Klopp was bezorgd over zijn internationals met het oog op de drukke agenda van de komende weken. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag legde bij Koeman het verzoek neer om vooral rustig aan te doen met zijn spelers.

De bondscoach snapt wat er leeft bij zijn collega. "Ik heb namelijk ook clubs onder mijn hoede gehad." Koeman liet open of hij Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong ook nodig heeft tegen de Belgen.

Het Nederlands elftal won zaterdag in de Nations League met 3-0 van Duitsland dankzij treffers van Van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum.

Nederland en België trappen dinsdag om 20.45 uur af in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het laatste duel tussen beide landen was in 2016 in Amsterdam. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Vier jaar eerder in Brussel werd het 4-2 voor de Belgen.