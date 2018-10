Na de 3-0-zege van Oranje op Duitsland spreken de Duitse kranten van een dieptepunt voor de 'Mannschaft'. Vooral bondscoach Joachim Löw moet het ontgelden.

Volgens Bild heeft Löw te weinig veranderd sinds het voor Duitsland teleurstellende WK. "Dit is een nieuw dieptepunt voor Löw. Ruim honderd dagen na de historische uitschakeling in de groepsfase van het WK, heeft hij niet de beloofde stap vooruit gezet. Een dikke onvoldoende voor de bondscoach."

"Is de as die wereldkampioen in 2014 werd nog altijd de sleutel tot succes? In de basis stonden nog steeds Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Thomas Müller en Toni Kroos. Löw zegt vertrouwen te hebben in die spelers, maar ze zorgen voor te weinig durf, creativiteit en koelbloedigheid voor de goal. Voor dat laatste bracht hij Schalke's spits-zonder-goals Mark Uth in het veld. Julian Brandt en Leroy Sané moesten het doen met een invalbeurt."

"Bij Nederland lijkt de verjonging van het elftal beter te gaan. Sterren als Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Rafael van der Vaart zijn gestopt bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman geeft nu consequent talenten de kans."

'Succesvolle generatie gaat ten onder'

Die Welt vindt ook dat het elftal van Löw nieuwe impulsen nodig heeft. "Duitsland verloor voor de vijfde keer dit jaar. Dat gebeurde voor het laatst in 1985. Er dreigt nu degradatie uit de A-divisie van de Nations League en de ploeg van Löw is het onderwerp van minachting en spot."

"Het was soms moeilijk om te zien hoe een generatie Duitse spelers die erg succesvol is geweest zo ten onder ging en overtroffen werd door een jong Nederlands team. Löw moet dinsdag tegen Frankrijk zorgen voor frisheid in het team."

'Vervolgroman van WK-debacle'

De Süddeutsche Zeitung spreekt van 'een horroravond' voor het Duitse elftal. "De 3-0 gaf een goed beeld van de totale instorting van het team van Löw. Ze deden er tot de 2-0 alles aan om weer in de wedstrijd te komen, maar Nederland zorgde met zijn counters voor veel meer gevaar."

Der Kicker concludeert dat er bij Duitsland weinig terecht is gekomen van de nieuwe start na het WK. "Dat zorgt voor vragen over de toekomst van bondscoach Löw. De 0-0 van vorige maand tegen Frankrijk zorgde voor hoop bij de Duitse bond dat het beschamende WK snel vergeten kon worden en dat de druk op Löw snel zou afnemen. Die hoop bleek voorbarig. Löw schrijft aan de vervolgroman van het WK-debacle."