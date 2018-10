Bondscoach Joachim Löw houdt ernstig rekening met een nieuwe discussie over zijn toekomst bij het Duitse elftal na de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Oranje in de Nations League.

"Natuurlijk moet je dat verwachten. Ik moet daar mee leven. Maar voor dit resultaat zijn we met z'n allen verantwoordelijk", zei de 58-jarige trainer in de Johan Cruijff ArenA.

Löw is al twaalf jaar bondscoach van de wereldkampioen van 2014. Hij stond al onder druk na het mislukte WK in Rusland, waar Duitsland roemloos in de groepsfase werd uitgeschakeld. Desondanks mocht hij aanblijven.

De Duitsers stuiten dinsdag voor de tweede keer op wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Löw is ervaren genoeg om te beseffen dat het de komende dagen vooral over hem zal gaan in de Duitse media.

"Debatteren is normaal", zei Löw, die nog vier jaar bij de Duitse voetbalbond onder contract staat. "Maar het is aan mij om de ploeg goed voor te bereiden om het duel met de Fransen."

In groep 1 van divisie A in de Nations League leidt Frankrijk met vier punten, voor Nederland (drie) en Duitsland (één).

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League