Ronald Koeman is erg trots op de spelers van Oranje na de fraaie 3-0-overwinning op Duitsland in de Nations League. De bondscoach ziet de zege als een bevestiging dat het Nederlands elftal op de goede weg is.

"Dit had iedereen nodig. Niet alleen de bondscoach en de spelers, maar heel Nederland. Dat zag je ook aan de reactie van de mensen, aan hoe blij iedereen is met dit resultaat", zei een enthousiaste Koeman na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA bij de NOS.

"We hebben een begin gemaakt en gaan lekker door. Het vertrouwen kan alleen maar groeien als je wedstrijden wint. Het gaat absoluut de goede kant op. Wat de spelers met elkaar doen en hoe ze iets willen bereiken, dat is geweldig. Dat is de basis om beter te worden."

Met basisklanten Denzel Dumfries en Steven Bergwijn en invaller Arnaut Danjuma Groeneveld liet Koeman drie spelers hun Oranje-debuut maken. De bondscoach was te spreken over hun bijdrage.

"Chapeau voor de debutanten, zonder anderen tekort te doen. Over drie of vier jaar zijn ze nog sterker en volwassener. Ik zie absoluut een grote toekomst voor het Nederlands elftal."

'Het had ook anders kunnen lopen'

Ondanks zijn enthousiasme besefte Koeman ook dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is bij het Nederlands elftal, dat af en toe goed wegkwam tegen Duitsland.

"Natuurlijk hebben we in de laatste fase echt een paar grote kansen gehad, maar we moeten niet vergeten dat er ook genoeg momenten zijn dat het anders had kunnen lopen. Met name in het begin", aldus de bondscoach.

"We begonnen slordig en hadden geen grip op Duitsland. Na rust namen we een verkeerde beslissing door maar druk te blijven zetten. Er is genoeg dat beter moet als we uiteindelijk willen wedijveren met grote landen."

Na de knappe overwinning op de Duitsers wacht het Nederlands elftal dinsdag een vriendschappelijke interland tegen België. De wedstrijd in Brussel begint om 20.45 uur.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League