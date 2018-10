Virgil van Dijk hoopt dat de fraaie 3-0-zege van het Nederlands elftal zaterdag tegen Duitsland in de Nations League het begin is van iets moois. De aanvoerder benadrukt wel dat Oranje er nog lang niet is.

"Deze lijn willen we natuurlijk doortrekken. We zullen zien of dat lukt", zei Van Dijk gelijk na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van de NOS.

"We moeten hier nu even van genieten, maar ook weer snel herstellen want dinsdag staat alweer de oefenwedstrijd tegen België op het programma."

Nederland kreeg met de 3-0-overwinning op Duitsland eigenlijk iets te veel van het goede, want de Duitsers lieten een flink aantal kansen onbenut.

"Maar dit voelt wel heel goed. Het was een goede pot. We hebben allemaal hard gewerkt. 3-0, de nul gehouden, dat is heel mooi. We moesten ervoor knokken, maar we hebben ook al tegen Portugal laten zien dat we dat ook goed kunnen. Dat is ook een belangrijke kwaliteit", aldus Van Dijk.

'Duitsland is niet zomaar een ploeg'

Van Dijk had een 3-0-zege op Duitsland van tevoren niet voor mogelijk gehouden, maar hij wilde daarmee niets afdoen aan de kwaliteit van de wereldkampioen van 2014, die op het afgelopen WK al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

"Duitsland is niet zomaar een ploeg. Het zijn spelers van topkwaliteit, die bij topclubs spelen. Daar moet je wel respect voor hebben. Dat hebben we gedaan, maar we hebben ze ook vol onder druk gezet."

Nederland heeft nu na twee Nations League-wedstrijden drie punten en daarmee staat het tweede in groep 1 achter wereldkampioen Frankrijk (vier punten) en voor Duitsland (één punt).

Oranje speelt volgende maand de laatste twee groepswedstrijden; thuis tegen de Fransen (16 november) en uit tegen de Duitsers (19 november).

