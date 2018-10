Rafael van der Vaart en Dirk Kuijt hebben na de zege van Oranje op Duitsland in de Nations League (3-0) afscheid genomen van het Nederlandse publiek. Beide oud-internationals werden door de KNVB benoemd tot bondsridder.

Zowel Van der Vaart als Kuijt kreeg een staande ovatie in de Johan Cruijff ArenA. Bondsvoorzitter Michael van Praag gaf ze een gouden schaal en een Oranje-shirt.

De 35-jarige Van der Vaart is nog actief bij het Deense Esbjerg fB en mocht zich sinds 6 oktober 2001 international noemen. Andorra werd toen met 4-0 verslagen in de WK-kwalificatie. Bijna vijf jaar geleden, op 19 november 2013, kwam de middenvelder tegen Colombia (0-0) voor het laatst in actie voor Oranje.

Kuijt (38), die vorig jaar bij Feyenoord met de landstitel afzwaaide als voetballer, speelde zijn eerste van 104 interlands op 3 september 2004 in het oefenduel met Liechtenstein (3-0). Zijn laatste interland dateert van 4 september 2014, toen in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-0 van Italië werd verloren.

Zowel Van der Vaart als Kuijt maakte de WK's van 2006 en 2010 en de EK's van 2008 en 2012 mee. Kuijt was ook present op het wereldkampioenschap van 2014, terwijl Van der Vaart er op het EK van 2004 al bij was.

Afscheid volgens 'nieuwe stijl'

Van der Vaart en Kuijt waren de eersten die afscheid namen volgens een nieuw beleid van de KNVB, dat een jaarlijks eerbetoon organiseert voor ex-internationals.

De KNVB heeft besloten dat spelers een afscheid krijgen als ze gestopt zijn met betaald voetbal óf hebben aangegeven niet langer voor het Nederlands elftal uit te willen komen. In dat laatste geval moeten ze zelf openstaan voor een eerbetoon.

In de even jaren vindt bij een thuiswedstrijd van Oranje een afscheid van mannelijke internationals plaats en in de oneven jaren is het de beurt aan de vrouwen.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League