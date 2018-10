Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond een fraaie zege geboekt in het Nations League-duel met Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman knokte zich in de Johan Cruijff ArenA naar een 3-0-overwinning.

Captain Virgil van Dijk maakte voor rust de 1-0, waarna Duitsland in de tweede helft joeg op de gelijkmaker. Die bleef uit, maar vlak voor tijd maakten goals van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum aan alle onzekerheid een einde. Nederland won daardoor voor het eerst sinds november 2002 weer eens van de Duitsers.

Dankzij de fraaie zege heeft Oranje na twee Nations League-wedstrijden bovendien drie punten en daarmee staat het tweede in groep 1 achter wereldkampioen Frankrijk (vier punten). Duitsland heeft maar één punt uit twee duels.

Volgende maand speelt Nederland de laatste twee groepswedstrijden: thuis tegen de Fransen (16 november) en uit tegen de Duitsers (19 november). Dinsdag wacht Oranje nog het oefenduel in Brussel met België.

Dumfries en Bergwijn debuteren

Oranje begon tegen Duitsland met twee debutanten: PSV'ers Steven Bergwijn en Denzel Dumfries. Als het aan Koeman had gelegen, had mogelijk nóg een speler van de Eindhovense club zijn eerste minuten gemaakt als international, maar de KNVB kwam er kort voor de aftrap achter dat Pablo Rosario geschorst was vanwege een rode kaart vorige maand bij Jong Oranje.

Met Marten de Roon als verrassende naam en ook Frenkie de Jong op het middenveld had Oranje in de beginfase de nodige moeite met de Duitsers. Jasper Cillessen voorkwam dat Thomas Müller scoorde en ook de debuterende spits Mark Uth, oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo, liet zich gelden met schoten op het Nederlandse doel.

Nederland stelde daar aanvallend lange tijd weinig tegenover, maar bij het eerste serieuze gevaar voor het Duitse doel - in de dertigste minuut - was het wel meteen raak. Uit een corner van Memphis kopte Ryan Babel tegen de onderkant van de lat, waarna Van Dijk alert was en de rebound binnenkopte (1-0).

De voorsprong sterkte Oranje, dat binnen een paar minuten bijna de tweede maakte. De bedrijvige Dumfries stoomde op en zijn lage voorzet kon net niet worden binnengetikt door Babel. Het was Matthias Ginter die ertussen zat en zo een goal voorkwam.

Ook in het restant van de eerste helft kreeg Oranje kansen. Wijnaldum schoot naast en een kopbal van Memphis - weer op aangeven van Dumfries - ging rakelings voorlangs. Aan de andere kant miste Müller nog een enorme mogelijkheid. Na een fraaie pass van Emre Can was hij sneller dan Daley Blind, waarna het schot van de Bayern München-aanvaller in het zijnet eindigde.

Ook Danjuma Groeneveld mag debuteren

De tweede helft begon met een aardig schot van Dumfries, maar daarna drong Duitsland Oranje steeds verder terug op eigen helft. Het lukte de ploeg van bondscoach Joachim Löw echter maar niet om een gaatje te vinden in de Nederlandse defensie.

Pas in de 65e minuut was Duitsland weer echt gevaarlijk, vooral omdat De Roon niet op stond te letten. Invaller Leroy Sané kon vrij uithalen, al was de hoek lastig. Tot opluchting van de ArenA schoof de aanvaller van Manchester City de bal voorlangs. Niet veel later schoot Julian Draxler van afstand over.

Voor Oranje was het hopen op een uitbraak en dus bracht Koeman met Arnaut Danjuma Groeneveld een aanvaller met snelheid. De speler van Club Brugge werd daarmee de derde debutant van de avond.

Dertien minuten voor tijd was er dan eindelijk een counter van Oranje en daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Memphis. De aanvaller van Olympique Lyon ontworstelde zich aan de Duitse verdedigers, maar doelman Manuel Neuer had een antwoord op zijn schot in de korte hoek.

Nadat de Duitse spits Timo Werner in de slotfase in kansrijke positie werd afgevlagd, leek het niet meer mis te kunnen gaan voor Oranje en dat ging het ook niet meer. Drie minuten voor tijd tikte Memphis bij een counter zelfs de 2-0 binnen en daarna was het open huis bij Duitsland.

Memphis was dicht bij zijn tweede (hij schoot op de lat), maar in de derde minuut van de blessuretijd viel de 3-0 alsnog. Ditmaal had Wijnaldum vrije doortocht naar het doel van Neuer en met een harde schuiver deed hij de Duitsers nog meer pijn.

