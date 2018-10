Cercle Brugge wil dat de Belgische justitie ook onderzoek gaat doen naar de laatste competitiewedstrijd van de club uit het seizoen 2014/2015. Cercle verloor toen voor eigen publiek met 2-3 van KV Mechelen na een bizarre slotfase.

Mechelen, dat nadrukkelijk wordt genoemd in het corruptieonderzoek dat sinds deze week gaande is in België, scoorde destijds vanuit buitenspel en via een strafschop.

De thuisclub kreeg bovendien een rode kaart van scheidsrechter Bart Vertenten, een van de verdachten in het grootschalige onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude.

"Het loont de moeite dat de bevoegde instanties een onderzoek instellen naar het verloop van deze wedstrijd met de gekende dramatische afloop voor Cercle Brugge", schrijft de club, die dat jaar via de play-offs degradeerde naar de tweede klasse. Afgelopen seizoen wist Cercle Brugge weer terug te keren op het hoogste niveau.

België is in de ban van een groot voetbalschandaal, waarbij vooral het seizoen 2017/2018 onder de loep wordt genomen. Woensdag werden heel wat prominenten opgepakt en verhoord, onder anderen twee invloedrijke spelersmakelaars, twee scheidsrechters en trainer Ivan Leko van Club Brugge.

57 huiszoekingen leidden tot negentien aangeklaagden

Woensdag werden in totaal 57 huiszoekingen gedaan in verband met het grootschalige onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude in het Belgische profvoetbal. Het leidde tot negentien personen die werden aangeklaagd.

Het onderzoek werd eind 2017 opgestart, omdat er concrete aanwijzingen waren voor verdachte financiële handelingen in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse.

Sommige spelersmakelaars zouden daar onafhankelijk van elkaar bij betrokken zijn geweest, waardoor commissies bij spelerstransfers, beloningen van spelers en trainers en andere betalingen verborgen werden gehouden voor de Belgische overheid.

De Belgische sportwereld wordt al langer beheerst door onderzoeken naar matchfixing. Zo werd in maart van dit jaar het gokgedrag van twee spelers van KAS Eupen onderzocht na een verdachte uitslag in de laatste speelronde van de reguliere competitie.

Bekijk het programma en de stand in de Jupiler Pro League