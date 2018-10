Gibraltar heeft zaterdag historie geschreven door voor het eerst een competitieve interland te winnen. In divisie D van de Nations League werd Armenië met 0-1 verslagen. Ajacieden Lasse Schöne en Kasper Dolberg speelden in divisie B met 0-0 gelijk bij Ierland.

Bij Armenië-Gibraltar het Vazgen Sargsyan Republican Stadium in Yerevan werd verdediger Joseph Chipolina de held bij de nummer 198 van de FIFA-ranking door vroeg in de tweede helft een strafschop te benutten. Armenië was sterker, maar Gibraltar hield stand.

Het kleine Gibraltar, dat 23 competitieve duels speelde sinds het zich vijf jaar geleden aansloot bij de UEFA, won wel al twee keer een vrienschappelijke interland. Zowel Malta (op 4 juni 2014) als Letland (op 25 maart van dit jaar) werd op eigen bodem met 1-0 verslagen.

Dankzij de historische zege komt Gibraltar in groep 4 van divisie D op drie punten, waarmee het er net zoveel heeft als de Armeniërs en Liechtenstein. Macedonië, dat met 4-1 van Liechtenstein won, leidt met negen punten. Alle landen in de poule hebben drie duels gespeeld.

In groep 1 van divisie D won Georgië mede dankzij twee goals van oud-Vitessenaar Valeri Qazaishvili met 3-0 van Andorra en werd het 1-1 bij Letland-Kazachstan. De Georgiërs leiden met negen uit drie, terwijl de drie overige landen twee punten hebben.

Ierland en Denemarken scoren niet

Zowel Schöne als Dolberg stond in groep 4 van divisie B in de basis bij Denemarken op bezoek bij Ierland. De Denen stichtten bij het ontbreken van sterspeler Christian Eriksen het meeste gevaar, maar het bleef bij 0-0.

Denemarken, waar de net weer fitte Feyenoorder Nicolai Jörgensen nog ontbrak, komt op vier punten uit twee wedstrijden in de poule. Wales heeft drie punten en de Ieren pakten het eerste punt.

Tsjechië mocht in groep 1 van divisie B de eerste overwinning bijschrijven, want Slowakije werd met 1-2 opzijgezet. Na de 0-1 van Michael Krmencik werd het gelijk door Marek Hamsik, maar Patrick Schick bezorgde de bezoekers de zege.

Het blijft door die uitslag spannend in de poule. Oekraïne leidt met zes punten uit twee duels, gevolgd door de Tsjechen (drie) en nog puntloze Slowaken.

In divisie C (groep 3) won Noorwegen met AZ-spits Björn Johnsen als invaller nipt van Slovenië: 1-0. Op slag van rust maakte Ole Kristian Selnaes de winnende treffer. Bulgarije knokte zich in dezelfde poule met 2-1 langs Cyprus en leidt met negen punten uit drie duels. Noorwegen (zes), Cyprus (drie) en Slovenië (nul) volgen.

