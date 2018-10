Pablo Rosario kan zaterdag in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland nog niet voor het Nederlands elftal debuteren. De middenvelder van PSV blijkt tot ontsteltenis van de KNVB nog geschorst.

Rosario kreeg vorige maand in de EK-kwalificatie-wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Schotland (1-2) een rode kaart en werd daarop voor één duel geschorst door de UEFA.

De KNVB was in de veronderstelling dat hij die straf al heeft uitgezeten, omdat Jong Oranje vrijdag al in actie kwam tegen Letland (0-3-zege).

De schorsing geldt echter nog, omdat er twee dagen voorbij moeten zijn voor een speler in dat geval mag spelen voor het A-elftal. De UEFA bracht de KNVB zaterdag, enkele uren voor het treffen met Duitsland, op de hoogte van de situatie rondom Rosario.

De KNVB erkent de blunder en stelt in een verklaring "de hand in eigen boezem" te steken. De bond "realiseert zich dat in dit geval grondiger onderzoek had moeten plaatsvinden".

Koeman 'totaal verrast en zeer teleurgesteld'

Bondscoach Ronald Koeman was "totaal verrast en zeer teleurgesteld" toen hij werd ingelicht over het ontbreken van Rosario. "We wisten dat hij twee gele kaarten had gehad bij Jong Oranje en daarvoor is geschorst. We hebben dat bij de KNVB neergelegd", zei hij bij de NOS.

"Ik begreep dat hij speelgerechtigd was. Maar het gaat om de interpretatie van een zinnetje in de regels. We kunnen als KNVB wel denken dat we gelijk hebben, maar de UEFA bepaalt. Dat moet je accepteren, hoe moeilijk dat ook is. We moeten als KNVB wel uitzoeken hoe dit mogelijk is."

Koeman gaf verder te kennen dat hij geen basisplaats voor Rosario in gedachten had tegen Duitsland. De 21-jarige controleur, die voor het eerst deel uitmaakt van de definitieve selectie van Oranje, zou op de reservebank beginnen.

Nederland aast nog op het eerste punt in de nieuwe landencompetitie na een 2-1-nederlaag in Frankrijk. Duitsland speelde doelpuntloos gelijk tegen de Fransen en staat met één punt tweede in de groep.

Nederland-Duitsland vangt om 20.45 uur aan in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Cakir.

