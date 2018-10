Jordan Teze is zaterdag op last van de directie van de KNVB alsnog met onmiddellijke ingang verwijderd uit de selectie van Oranje onder 20. De verdediger van PSV was vrijdag tijdens de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland betrokken bij een spuugincident.

Teze kreeg het na afloop van het duel (1-1) op het veld aan de stok met Salih Özcan en spuugde daarbij in de richting van de aanvoerder van de Duitse ploeg.

"Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander. Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd", aldus algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB, die de beslissing vandaag samen met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma nam.

Gudde en Hoogma fluiten daarmee bondscoach Bert Konterman van Oranje onder 20 terug. Die vond het niet nodig om Teze te bestraffen voor diens opmerkelijke actie.

"Wij zien dit als een incident, maar het mag wel duidelijk zijn dat we dit niet meer willen zien. Jordan heeft er ook spijt van dat hij dit heeft gedaan", zei hij eerder op zaterdag tegenover de NOS.

"Tijdens deze ruzie zijn er over en weer dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen. Er is gespuugd. Zowel wij als team, als Jordan zelf, vinden dat dit niet op een voetbalveld thuishoort en ook zeker niet hoort bij een speler die uitkomt voor zijn land."

Zaak in Duitse media meteen opgepakt

De zaak werd in Duitse media, waaronder Bild, meteen opgepakt. De krant maakte een vergelijking met het spuugincident op het WK in 1990, waarbij Frank Rijkaard tot twee keer toe een fluim achterliet in het haar van Rudi Völler.

Teze maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Het negentienjarige talent mocht eind augustus een kwartier voor tijd invallen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2-winst) als vervanger van rechtsback Denzel Dumfries.