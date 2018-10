De directie van de KNVB heeft zaterdag Jordan Teze alsnog met onmiddellijke ingang verwijderd uit de selectie van Oranje onder 20. De verdediger van PSV was vrijdag tijdens de oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland betrokken bij een spuugincident.

Teze kreeg het direct na afloop van het duel (1-1) in Meppen op het veld aan de stok met Salih Özcan en spuugde daarbij in de richting van de aanvoerder van de Duitse ploeg.

"Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander. Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd", aldus algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB, die de beslissing samen nam met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.

Gudde en Hoogma fluiten daarmee bondscoach Bert Konterman van Oranje onder 20 terug. Die vond het niet nodig om Teze te bestraffen en hield het bij een waarschuwing voor diens opmerkelijke actie.

"Vanzelfsprekend hebben wij hem hier op aangesproken en hij heeft ook spijt betuigd voor het incident'', zei Konterman eerder op zaterdag tegenover de NOS.

"Vanuit het team hebben wij besloten om het hierbij te laten en geen verdere maatregelen tegen Jordan te treffen. Wij zien dit als een incident, maar het mag wel duidelijk zijn dat we dit niet meer willen zien."

Zaak in Duitse media meteen opgepakt

Gudde vindt het goed dat Konterman in elk geval namens zijn speler en namens de KNVB officieel excuses heeft gemaakt aan de Duitsers, maar daarmee is volgens hem de kous niet af.

"Het is goed dat dat gebeurde, maar het was voor zo’n lage actie onvoldoende. Hier past onmiddellijk straf", stelt de voormalig algemeen directeur van Feyenoord.

Teze betuigt ook via Instagram spijt. "De KNVB heeft me terecht geschorst. Ik bied mijn excuses aan en aanvaard de consequenties. Dit zal niet meer gebeuren. Ik hoop snel weer voor Oranje te spelen, zodat ik kan laten zien dat ik van deze domme fout heb geleerd."

Teze mist door zijn schorsing in elk geval de vriendschappelijke wedstrijd van Oranje onder 20 dinsdag in Katwijk tegen Polen en daarna bepaalt de bond hoe lang de speler niet welkom is.

De zaak werd in Duitse media, waaronder Bild, meteen opgepakt. De krant maakte een vergelijking met het spuugincident op het WK in 1990, waarbij Frank Rijkaard tot twee keer toe een fluim achterliet in het haar van Rudi Völler.

Teze maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Het negentienjarige talent mocht eind augustus een kwartier voor tijd invallen in de competitiewedstrijd op bezoek bij PEC Zwolle (1-2-winst) als vervanger van rechtsback Denzel Dumfries.