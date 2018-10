Thierry Henry is zaterdag aangesteld als trainer van AS Monaco. Voor de 41-jarige voormalig Frans international, die bij de club uit het vorstendom in 1994 zijn profloopbaan begon, wordt het zijn eerste klus als eindverantwoordelijke.

Henry is de opvolger van de Portugees Leonardo Jardim, die donderdag na een dramatische competitiestart werd ontslagen. De achtvoudig kampioen van Frankrijk staat achttiende met zes punten uit negen wedstrijden en houdt slechts twee clubs onder zich.

Zijn eerste stappen in het trainersvak zette Henry bij de Belgische nationale ploeg. De oud-speler van onder meer Arsenal, Juventus en FC Barcelona was de assistent van bondscoach Roberto Martinez bij het WK in Rusland, waar de 'Rode Duivels' als derde eindigden. Vrijdagavond maakte de Belgische bond het vertrek van Henry bekend.

Henry speelde tussen 1994 en 1999 ruim honderd competitieduels bij AS Monaco. Hij is vereerd dat hij juist bij zijn oude liefde de kans krijgt om voor het eerst op eigen benen te staan.

"Ik bedank AS Monaco voor het feit dat ze me de gelegenheid geven om een club die zo speciaal voor me is te coachen", zegt Henry op de clubsite. "Ik ben vastbesloten om de uitdaging die voor me ligt op een goede manier aan te gaan. Ik kan niet wachten om de spelers te onmoeten en aan de klus te beginnen."

Henry tekent conctract voor drie seizoenen

Henry werd eerder al genoemd als mogelijk nieuwe trainer van Girondins Bordeaux en Aston Villa, maar beide clubs kozen voor een andere kandidaat. Bij AS Monaco tekent de 123-voudig Frans international een contract voor drie seizoenen, tot medio 2021.

Henry beëindigde zijn loopbaan eind 2014 als speler bij New York Red Bulls. De voormalig topspits boekte zijn grootste successen in clubverband met Arsenal en FC Barcelona. Met die laatste club won hij in 2009 de Champions League. Als international werd Henry in 1998 wereldkampioen en twee jaar later Europees kampioen.

Bij Monaco krijgt Henry twee spelers onder zijn hoede die hij al kent uit de Belgische nationale ploeg: Youri Tielemans en Nacer Chadli. De geplaagde club hervat de competitie na een interlandweek volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Strasbourg.

