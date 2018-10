Hoewel Jong Oranje zich definitief niet meer kan plaatsen voor het EK van volgend jaar, hield coach Erwin van de Looi een goed gevoel over aan de met 0-3 gewonnen kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Jong Letland.

Van de Looi had vooral genoten van het spel en de instelling van Justin Kluivert en Javairo Dilrosun. De aanvaller van AS Roma opende vroeg in de tweede helft de score. Debutant Dilrosun van Hertha BSC maakte in blessuretijd de 0-3, nadat even daarvoor Kritaps Zommers met een eigen doelpunt voor de beslissing had gezorgd.

"We hebben veel goede jonge buitenspelers op dit moment", zegt Van de Looi, die erop wijst dat Steven Bergwijn en Arnaut Groeneveld, die qua leeftijd nog voor Jong Oranje zouden mogen uitkomen, al de overstap naar het 'grote' Oranje hebben gemaakt.

"Maar vandaag hebben ook twee jongens laten zien dat ze heel veel ambitie hebben", wijst hij naar Kluivert en Dilrosun. "Dat is leuk om te zien. Het is ook knap, want er was weinig publiek. Het is toch anders voetballen dan bij Hertha BSC of bij AS Roma in de Champions League."

Van de Looi proeft geen teleurstelling bij Kluivert

Dilrosun is dit seizoen doorgebroken bij Hertha BSC. Voor de nummer vijf in de Bundesliga scoorde de voormalig jeugdspeler van Ajax in zes wedstrijden al twee keer. Die goede vorm trok hij vrijdag in Riga door bij Jong Oranje.

"Ik vond hem in het verleden nog weleens een momentenvoetballer", analyseerde Van de Looi. "Nu was hij voortdurend aanwezig en heeft hij de laatste minuut nog een sprint in huis om een goal te maken."

Voor Kluivert, die in maart uit tegen Portugal (0-3-zege) zijn eerste A-interland speelde, is Jong Oranje in principe een stapje terug. Van de Looi is blij dat er van teleurstelling op het veld niks te merken was bij de negentienjarige oud-Ajacied.

"Ik had ook niet anders van hem verwacht. Van tevoren heb ik uitgebreid met hem gesproken. Justin is gewoon een heel positieve jongen die erg graag wil spelen."

Jong Oranje, dat voor aanvang van de wedstrijd nog slechts een theoretische kans had om het EK-21 in Italië en San Marino te halen, sluit de kwalificatiereeks dinsdag in Doetinchem af tegen Oekraïne, dat nog wel een kans heeft om zich te plaatsen.