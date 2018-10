Björn Kuipers vindt dat hij FC Utrecht vorige week vrijdag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda beter geen penalty had kunnen geven. De scheidsrechter erkent dat de sanctie achteraf gezien te zwaar was.

Kuipers wees in de Galgenwaard op slag van rust naar de stip omdat Menno Koch aanvaller Simon Gustafson onderuit zou hebben getrokken. De videoscheidsrechter twijfelde en vroeg de Oldenzaler om vanaf de kant de beelden nogmaals te bekijken, maar dat bracht Kuipers niet op andere gedachten.

Gustafson benutte de penalty en legde daarmee de basis voor de 2-1-overwinning van FC Utrecht. Kuipers bleef aanvankelijk achter zijn beslissing staan, maar kan zich een week na het incident toch voorstellen dat NAC zich benadeeld voelt.

"Achteraf gezien is het een veel te makkelijk gegeven strafschop geweest", zei de enige Nederlandse scheidstrechter die actief was op het WK in Rusland vrijdag bij Veronica Inside. "Ik had hem beter niet kunnen geven, zeker ook gezien alle commotie die er daarna is geweest."

'Had Koch tijdens de wedstrijd al vaker gewaarschuwd'

Kuipers verdedigt zich door erop te wijzen dat hij tijdens de wedstrijd niet dezelfde beelden zag als de televisiekijker kreeg voorgeschoteld. Vanuit een ander camerastandpunt leek er in eerste instantie wel degelijk iets aan de hand.

"Vanaf mijn positie in het veld twijfelde ik geen seconde. Ook toen ik op advies van de VAR naar het scherm keek, leek er sprake van een terugtrekkende beweging van de verdediger van NAC. Maar na het zien van de beelden vanuit een andere hoek, blijkt dat ik beter geen penalty had kunnen geven."

Koch was door de arbiter tijdens het duel al vaker gewaarschuwd. "Ik had hem al vier keer eerder tot de orde geroepen. Maar er was geen sprake van een optelsom. De overtreding leek op zichzelf zwaar genoeg voor een penalty."

Bij een evaluatie deze week in Zeist werd Kuipers door zijn collega's echter alsnog op andere gedachten gebracht. "We hebben dit geëvalueerd en in de groep is daar besloten dat dit niet de situaties zijn waar we een penalty voor willen geven. We bespreken alle momenten kritisch en ik ken geen scheidsrechter die nooit een fout maakt."

NAC bleef door de nederlaag de hekkensluiter in de Eredivisie met slechts drie punten uit acht duels. FC Utrecht, dat de eerste zege boekte onder de nieuwe coach Dick Advocaat, staat twaalfde.