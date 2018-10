België heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was vrijdagavond dankzij twee treffers van Romelu Lukaku met 2-1 te sterk voor Zwitserland. In Rijeka kwamen Kroatië en Engeland niet tot scoren: 0-0.

Lukaku bracht de Belgen in Brussel na een klein uur op voorsprong tegen Zwitserland. De spits schoof de bal langs doelman Yann Sommer na voorbereidend werk van Thomas Meunier.

Een kwartier voor tijd tekende Mario Gavranovic voor de gelijkmaker. Na een vrije trap van Xherdan Shaqiri kopte Nico Elvedi de bal terug, waarna Gavranovic binnentikte.

Zes minuten voor tijd bezorgde Lukaku de 'Rode Duivels' alsnog de winst. De aanvaller van Manchester United vond het net na een een-tweetje met Dries Mertens.

België won eerder met 0-3 van IJsland en gaat met zes punten aan kop in groep 2 van divisie A. Zwitserland is met drie punten tweede en IJsland wacht nog op zijn eerste punt.

Kroatië en Engeland spelen zonder publiek

De wedstrijd tussen Kroatië en Engeland werd zonder publiek afgewerkt. De verliezend finalist van het afgelopen WK kreeg die straf omdat er tijdens het EK-kwalificatieduel met Italië in 2015 een hakenkruis op het kunstgrasveld te zien was.

De Engelsen waren het dichtst bij een treffer in Rijeka. Vlak voor rust kopte Eric Dier de bal op de paal en vroeg in de tweede helft raakte Harry Kane met een kopbal de lat. De aanvaller van Tottenham Hotspur zag een kwartier voor tijd ook een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Kroatië en Engeland staan na twee duels beide op één punt in groep 4 van divisie A. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic kreeg in zijn eerste Nations League-duel een pak slaag van Spanje (6-0). De 'Three Lions' verloren eerder met 1-2 van de Spanjaarden.

Arnautovic bezorgt Oostenrijk zege

In divisie B maakte Marko Arnautovic het enige doelpunt voor Oostenrijk in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland. De oud-speler van FC Twente was een kleine twintig minuten voor tijd trefzeker.

Oostenrijk staat in groep 3 met drie punten tweede achter Bosnië-Herzegovina, dat zijn eerste twee duels won. Noord-Ierland is zonder punten hekkensluiter in deze poule.

