Jong Oranje heeft in de kwalificatie voor het EK onder 21 van volgend jaar een uitzege geboekt bij Letland (0-3). Desondanks maakt de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi geen kans meer op het EK van volgend jaar.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Justin Kluivert (intikker), de Letse doelman Kristaps Zommers (eigen doelpunt) en Javairo Dilrosun (schot in de verre hoek) verzorgden de productie.

De ploeg had weinig aan de overwinning in Riga. Jong Oranje kon zich volgens de UEFA aanvankelijk alleen nog op papier voor het toernooi in Italië en San Marino plaatsen, maar de kans was al miniem. Door de uitslagen in de andere groepen is die laatste kans verkeken.

De Nederlandse beloften spelen over vier dagen tegen Jong Oekraïne, dat nog wel kans maakt op het EK. Die ploeg staat tweede in de groep met zeventien punten. Dat zijn er twee meer dan Jong Oranje, dat zich in dat duel nog wel van de tweede plaats in de groep kan verzekeren. Het komt echter punten tekort om een van de vier beste nummers twee te worden. Op het EK zijn tickets voor de Olympische Spelen te verdienen.

Jong Oranje raakt twee keer lat

Jong Oranje, dat zonder onder anderen de gepasseerde aanvoerder Guus Til speelde, schoot in het matig gevulde stadion in Letland uit de startblokken. Richairo Zivkovic raakte al na vier minuten de lat. Vijf minuten later belandde ook een poging van Bart Ramselaar op de lat.

De bezoekers behielden daarna de controle en lieten Letland amper in de buurt van het doel van de debuterende keeper Indy Groothuizen komen. Pas vijf minuten voor rust kwam de thuisploeg er echt goed uit. Zo redde Groothuizen op een inzet en vloog een schot voorlangs.

Na rust was Jong Oranje wederom bij de les en dat leverde nu wel een treffer op. Een voorzet van Dilrosun werd door een Letse verdediger van richting veranderd, waarna Kluivert op de juiste plek stond om de bal binnen te werken: 0-1.

De aanvaller van AS Roma kreeg halverwege de tweede helft wederom een grote kans, maar nu was de Letse defensie wel alert. In de slotfase viel de dikverdiende 0-2 alsnog. Doelman Zommers stompte een hoekschop van de ingevallen Donyell Malen in eigen doel, waarna Dilrosun in blessuretijd ook nog 0-3 maakte.