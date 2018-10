Bondscoach Joachim Löw van Duitsland is daags voor het Nations League-duel met het Nederlands elftal in Amsterdam op zijn hoede voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

"Naar mijn idee is Oranje op de weg terug", vertelde Löw vrijdag op de persconferentie. "Je wint niet zomaar van Portugal en Peru, en tegen Frankrijk speelden ze ook goed."

Nederland won in maart in vriendschappelijk verband met 0-3 van Portugal en versloeg begin vorige maand Peru in een oefenduel met 2-1. In de eerste Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk werd nipt met 2-1 verloren.

Duitsland werd op het WK al in de groepsfase uitgeschakeld na een nederlaag tegen Zuid-Korea (2-0). In de Nations League speelde de 'Mannschaft' voor eigen publiek met 0-0 gelijk tegen Frankrijk.

"Ik zie geen parallellen tussen de mindere periode van Nederland en onze huidige situatie", aldus Löw. "Wij hebben een slecht WK gespeeld, maar het is niet zo dat we ons niet voor grote toernooien hebben gekwalificeerd."

Löw niet onder indruk van kritiek

Vanwege het mislukte WK kreeg de Duitse bondscoach behoorlijk wat kritiek op zijn functioneren. Zo noemde oud-international Michael Ballack het onbegrijpelijk dat hij nog steeds in functie is.

"Dat interesseert mij echt helemaal niets", zei Löw. "Ik had deze week ook wel iets anders te doen. Maar na volgende week interesseert het me het nog steeds niet."

In Duitse media werden afgelopen week vraagtekens gezet bij de korte trainingen van de nationale ploeg. "Ik moet ook rekening houden met de overvolle agenda van mijn internationals", verklaarde Löw.

'Spelers Bayern zijn wel meer gewend'

"Het gaat er ook niet om hoelang we trainen, maar hoe intensief. Voordat ik zo weer vragen krijg over de spelers van Bayern München, zal ik er zelf maar over beginnen: ze zijn niet in de war van een paar slechte resultaten. Die jongens zijn wel meer gewend."

Daarmee doelde Löw op de matige seizoensstart van Bayern München. De regerend landskampioen leed in zijn eerste zeven competitieduels twee nederlagen en staat slechts zesde in de Bundesliga. Tevens speelde de formatie van coach Niko Kovac in de Champions League thuis met 1-1 gelijk tegen Ajax.

De Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint zaterdag in de Johan Cruijff ArenA om 20.45 uur en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir.

