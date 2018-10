Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke matchfixing bij de Champions League-wedstrijd van vorige week tussen Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado (6-1).

De Europese voetbalbond UEFA werd enkele dagen voor de wedstrijd getipt dat een bestuurslid van Rode Ster enkele miljoenen euro's wilde inzetten op een nederlaag met vijf doelpunten verschil van zijn club.

De UEFA bracht daarom de Franse justitie op de hoogte, meldt de Franse sportkrant L'Equipe. Justitie in Frankrijk bevestigt het onderzoek. De Europese voetbalbond heeft niets over de zaak naar buiten gebracht.

Paris Saint-Germain nam met "uiterste verbazing" kennis van het nieuws en overweegt zelfs stappen te nemen tegen mensen die de club in diskrediet proberen te brengen. "We verwerpen elke directe en indirecte betrokkenheid bij dit verhaal", staat in een verklaring op de website van de Franse kampioen.

"We zullen alle medewerking verlenen aan de onderzoekers. We accepteren geen enkele reputatieschade aan de club of onze mensen. We behouden ons het recht voor stappen te nemen tegen mensen die dat toch doen. Paris Saint-Germain staat voor integriteit.''

Ook de leiding van Rode Ster neemt afstand van het verhaal en hoopt dat het onderzoek snel begint. "De beschuldigingen kunnen onze club grote reputatieschade bezorgen. Daarom roept Rode Ster de UEFA en de autoriteiten in Frankrijk en Servië op om de twijfels weg te nemen en de waarheid te achterhalen."

Paris Saint-Germain won de groepswedstrijd met vijf doelpunten verschil. Mede dankzij een hattrick van Neymar werd het 6-1 in het Parc des Princes. Edinson Cavani, Ángel Di María en Kylian Mbappé maakten de andere goals.

Voorzitter Olympiakos beschuldigd van matchfixing

In Griekenland werd Vangelis Marinakis, de voorzitter van Olympiakos Piraeus, beschuldigd van matchfixing. Hij moet samen met 27 anderen voor de rechtbank in Athene verschijnen.

Tot de andere betrokkenen behoren onder anderen Giorgos Sarrist, voormalig voorzitter van de Griekse voetbalbond. Tevens worden enkele oud-spelers en -trainers verdacht van matchfixing.

Ook in België wordt momenteel onderzoek gedaan naar onder meer matchfixing. In het kader van dat onderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar witwassen en corruptie, werden verschillende mensen aangehouden, onder wie twee scheidsrechters en enkele (ex-)bestuurders.

Die zaak speelt zich vooral af rond de clubs KV Mechelen, die vorig seizoen degradeerde, en Waasland-Beveren. Ook Club Brugge-trainer Ivan Leko werd verhoord, maar is weer vrij.

