Marco van Basten vertrekt eind deze maand bij de FIFA, waar hij werkzaam is als chief officer for technical development. Hij wil meer tijd met zijn familie in Nederland doorbrengen.

De voormalige topspits hield zich bij de wereldvoetbalbond sinds 2016 bezig met innovatie en technologische ontwikkeling. In een verklaring meldt de FIFA dat Van Basten mogelijk in de toekomst in een vergelijkbare functie terugkeert.

"Na twee goede en interessante jaren heb ik besloten om te stoppen bij de FIFA", zegt Van Basten in een persbericht. "Vooral omdat ik meer bij mijn familie in Amsterdam wil zijn. Ik heb veel geleerd in mijn positie en heb invloed op het spel uit kunnen oefenen vanaf 'de andere kant'. De introductie van de VAR op het WK in Rusland is een mijlpaal geweest."

Zvonimir Boban, plaatsvervangend secretaris-generaal van de FIFA, is Van Basten dankbaar voor zijn werkzaamheden.

"Van Basten is doorslaggevend geweest in de groei van de technische commissie van de FIFA en heeft een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle introductie van nieuwe technologie binnen het voetbal. We wensen hem het beste voor de toekomst", aldus Boban, die met Van Basten samenspeelde bij AC Milan.

Van Basten is een van beste Nederlandse voetballers ooit

Van Basten geldt als een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden. Hij leidde Oranje in 1988 naar de Europese titel en was als spits succesvol bij Ajax en AC Milan.

In 1993 speelde hij door een chronische enkelblessure al op 28-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd. De geboren Utrechter was vervolgens lange tijd niet actief in de voetbalwereld, maar keerde in 2003 terug als trainer van Jong Ajax.

Een jaar later werd hij bondscoach van Oranje, waarmee hij de achtste finales van het WK in 2006 en de kwartfinales van het EK in 2008 haalde. Daarna trainde hij Ajax, sc Heerenveen en AZ.

Van Basten keerde in 2015 terug bij Oranje als assistent van bondscoach Danny Blind, maar vertrok al snel naar de FIFA.