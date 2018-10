Trainer Ivan Leko van Club Brugge gaat er alles aan doen om zijn naam te zuiveren. De Kroaat werd woensdag opgepakt in het grootschalige onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude in het Belgische voetbal.

De trainer van Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld bij de Belgische kampioen moest zelfs een nacht in de cel doorbrengen, maar mocht na verhoor terug naar huis en stond vrijdag in Brugge weer op het trainingsveld.

"Ik was geschokt toen woensdagochtend om 06.00 uur werd aangebeld en ik zulke dingen te horen kreeg. Het was heel moeilijk voor mij en mijn familie. Zoiets wil je niet meemaken", zei een zichtbaar getergde Leko na de training tegen Belgische media.

"Maar direct zat in mijn hoofd: ik wil met mijn hoofd omhoog weer naar buiten stappen en mijn naam zuiveren. Ik weet nu niet hoe groot mijn imagoschade is, want ik ben twee dagen van de wereld geweest. Maar die zal ongetwijfeld groot zijn."

De 40-jarige Leko is echter strijdbaar. "Ik vecht terug. Dit is niet de eerste keer dat ik op 'nul' moet beginnen. Met de steun van mijn familie, vrienden, de club en de supporters zal ik sterker terugkomen. Ik verdien het niet wat de afgelopen dagen met mij is gebeurd."

Club Brugge staat achter Leko

Regerend landskampioen Club Brugge liet donderdag in een verklaring al weten dat Leko ondanks alle commotie niet hoeft te vrezen voor zijn baan. "We zien geen reden om de vertrouwensrelatie als persoon én als trainer te verbreken", meldde de club.

Leko's advocaat Walter Vansteenbrugge zei dat zijn cliënt opgelucht en geëmotioneerd is. Leko zelf stond de media donderdag niet te woord, maar heeft nu dus wel gesproken.

Het Belgische federale parket klaagde vrijdag negentien mensen aan, onder wie Leko. Negen verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter en zitten vast. Tien mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld en daarna vrijgelaten, onder wie vijf op voorwaarden.

Leko behoort tot het vijftal dat zonder voorwaarden is vrijgelaten. De eerstvolgende wedstrijd van Brugge is volgende week vrijdag thuis tegen Waasland-Beveren. Van die club werden ook spelers genoemd in de corruptiezaak.