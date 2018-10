Ronald Koeman beschikt over een geheel fitte Oranje-selectie voor het Nations League-duel met Duitsland. De bondscoach schroomt niet om eventueel één of meer debutanten op te stellen in de Johan Cruijff ArenA.

De voormalig middenvelder riep zowel PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario als Club Brugge-aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld voor het eerst op. Het kwartet stelt Koeman op de trainingen voorlopig niet teleur.

"Als je ze selecteert, heb je er vertrouwen in dat ze kunnen spelen. Ze maken allemaal een prima indruk en worden erg goed opgenomen door de andere jongens", zei Koeman vrijdag op zijn persconferentie.

"Dat gaat perfect. Met name de jongens van PSV en Ajax weten wat het hoogste niveau is door middel van hun deelname aan de Champions League en passen zich prima aan."

Ten opzichte van de vorige wedstrijd, waarin met 2-1 werd verloren van Frankrijk, wijzigt Koeman zijn basis in ieder geval op twee posities. Zowel Davy Pröpper als Kenny Tete is er door een blessure namelijk niet bij. "Ik kijk puur naar posities en heb er geen problemen mee als er één, twee of drie debutanten in de basis staan."

'Goede gevoel moet bevestigd worden'

De 55-jarige Koeman is overigens niet alleen te spreken over de vier debutanten, maar over de gehele selectie. De oud-trainer van Ajax, Feyenoord en PSV hoopt dat zijn ploeg ook tegen Duitsland kan overtuigen.

"Als we het niveau halen dat ik verwacht, dan denk ik dat we gaan winnen. Het moet in de wedstrijd bevestigd worden. We moeten net zo spelen als tegen Frankrijk, maar dan over een langere periode. Ik wil goed voetbal zien, maar dat moet ook gepaard gaan met een resultaat."

Nederland-Duitsland begint zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Rondom het duel wordt afscheid genomen van Rafael van der Vaart en Dirk Kuijt.

De formatie van Koeman neemt het drie dagen later (aftrap: 20.45 uur) in een vriendschappelijk duel in Brussel op tegen België. Later dit jaar treft Oranje in de Nations League nogmaals Frankrijk (16 november in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen).