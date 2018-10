Usain Bolt heeft vrijdag zijn eerste doelpunten gemaakt namens de Australische Central Coast Mariners. De atletieklegende scoorde in een oefenduel twee keer voor de club waar hij een contract hoopt af te dwingen.

Tegen het kleine Macarthur South West United maakte Bolt als spits zowel de 0-3 als 0-4, waarmee hij voor de eindstand zorgde. Hij was eerder met een kopbal al dicht bij een treffer en werd niet lang na zijn tweede goal gewisseld.

"Ik stond voor het eerst in de basis en scoorde direct twee keer, dat geeft een goed gevoel. Ik ben blij dat ik de wereld kan laten zien dat ik me ontwikkel. Ik wil graag een Mariner zijn en doe mijn best om in de ploeg te komen", aldus Bolt.

De 32-jarige Jamaicaan traint sinds juli mee bij de Mariners, die uitkomen op het hoogste niveau. De club is bereid hem te helpen in zijn droom om profvoetballer te worden, maar een beslissing over een contract is nog niet genomen.

De Mariners gingen bovendien in gesprek met de Australische voetbalbond, die garant moet staan voor een deel van Bolts salaris als hij daadwerkelijk een contract afdwingt bij de club uit de A-League.

Bolt dook eerder op bij United en Dortmund

Bolt trainde eerder al mee bij onder meer Manchester United, Borussia Dortmund en het Noorse Strömsgodset, al was een contract bij die clubs niet de insteek. Bovendien maakte hij een paar keer zijn opwachting tussen voormalige topvoetballers in benefietduels.

De Jamaicaan zette vorig jaar na de WK atletiek een punt achter zijn imposante atletiekloopbaan. De wereldrecordhouder op de 100 meter won naast acht olympische titels elf gouden medailles, twee zilveren medailles en een bronzen medaille bij de WK.

Bij de Central Coast Mariners, die vorig seizoen als laatste eindigden en volgend weekend aan het nieuwe seizoen beginnen, speelt voormalig FC Groningen-middenvelder Tom Hiariej. Tot eind mei stond ook Wout Brama er onder contract, maar hij vertrok en keerde terug bij FC Twente.