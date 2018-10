Het federaal parket in België heeft in het omvangrijke voetbalschandaal in eigen land inmiddels negentien personen aangeklaagd. Negen verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter en zitten vast. Tien mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld en daarna vrijgelaten, onder wie vijf op voorwaarden.

Het federaal parket maakte de officiële cijfers bekend na een lange nacht in het gerechtsgebouw van Tongeren, waar het een komen en gaan was van verdachten en advocaten. In totaal zijn 29 personen door de federale politie verhoord.

De negen personen die in hechtenis zijn genomen, worden verdacht van diverse misdrijven. Tot de aangehouden personen behoren spelersmakelaar Dejan Veljkovic, Olivier Somers (hoofdaandeelhouder KV Mechelen) en Thierry Steemans (financieel directeur KV Mechelen). Ze worden verdacht van witwaspraktijken, private corruptie en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

De echtgenote van Veljkovic, Maria Bolgojevska, makelaar Mogi Bayat en ex-advocaat Laurent Denis zijn twee misdrijven ten laste gelegd: deelname aan een criminele organisatie en witwassen van geld.

Scheidsrechter Bart Vertenten werd in verdenking gesteld van betrokkenheid bij een criminele organisatie en private corruptie. De makelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski worden verdacht van witwassen van geld.

Brugge-trainer Leko voorlopig vrij

De vijf personen die onder verdenking op voorwaarden zijn vrijgelaten, zijn Stefaan Vanroy (technisch directeur KV Mechelen), scheidsrechter Sébastien Delferière, Dirk Huyck (voorzitter Waasland-Beveren), Olivier Swolfs (financieel directeur Waasland-Beveren) en makelaar Walter Mortelmans.

Journalisten Frank Dekeyser (HLN), David Van den Broeck (Mediahuis) en Stijn Joris (HLN), Olivier Myny (oud-speler Waasland-Beveren) en coach Ivan Leko (Club Brugge) werden op verdenking vrijgelaten. Leko werd woensdag opgepakt en moest de nacht in een cel doorbrengen. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld.

Woensdag werden in totaal 57 huiszoekingen gedaan in verband met het grootschalige onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude in het Belgische profvoetbal. Het onderzoek werd eind 2017 opgestart, omdat er concrete aanwijzingen waren voor verdachte financiële handelingen in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse.

Sommige spelersmakelaars zouden daar onafhankelijk van elkaar bij betrokken zijn geweest, waardoor commissies bij spelerstransfers, beloningen van spelers en trainers en andere betalingen verborgen werden gehouden voor de Belgische overheid.

De Belgische sportwereld wordt al langer beheerst door onderzoeken naar matchfixing. Zo werd in maart van dit jaar het gokgedrag van twee spelers van KAS Eupen onderzocht na een verdachte uitslag in de laatste speelronde van de reguliere competitie.

