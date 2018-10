Na de afronding door de onderzoeksrechters van het verhoor van alle 22 betrokkenen, zijn voorlopig negen personen vastgezet in het corruptieschandaal in het Belgische profvoetbal.

De spilfiguren Mogi Bayat en Dejan Veljkovic (beiden voetbalmakelaars) werden aangehouden, evenals Karim Mejjati (ook makelaar) en scheidsrechter Bart Vertenten. Financieel directeur Thierry Steemans en mede-eigenaar Olivier Somers van KV Mechelen mochten evenmin naar huis, net als Dragan Siljanoski, de manager van Club Brugge-trainer Ivan Leko.

Ook ex-advocaat Laurent Denis en de echtgenote van Veljkovic werden in bewaring genomen. De aangehouden verdachten moeten waarschijnlijk dinsdag voor de raadkamer verschijnen.

De tweede verdachte arbiter, Sebastien Delferière, werd onder voorwaarden vrijgelaten. Hij is net als Vertenten met onmiddellijke ingang geschorst door de Belgische voetbalbond. De KBVB wil het duo nooit meer terugzien op de velden als arbiter.

In het gerechtsgebouw van Tongeren was het de hele nacht een komen en gaan van verdachten en advocaten. Een extra (derde) onderzoeksrechter moest er aan te pas komen om voor de wettelijke aanhoudingstermijn van 48 uur, die om 6.00 uur verstreek, alle lopende zaken af te handelen.

Onderzoek begon eind 2017

Woensdag werden in totaal 57 huiszoekingen gedaan in verband met het grootschalige onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude in het Belgische profvoetbal. Het onderzoek werd eind 2017 opgestart, omdat er concrete aanwijzingen waren voor verdachte financiële handelingen in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse.

Sommige spelersmakelaars zouden daar onafhankelijk van elkaar bij betrokken zijn geweest, waardoor commissies bij spelerstransfers, beloningen van spelers en trainers en andere betalingen verborgen werden gehouden voor de Belgische overheid.

Trainer Leko, die Club Brugge vorig seizoen naar de landstitel leidde, werd woensdag bij de grootscheepse actie van justitie opgepakt en moest de nacht in een cel doorbrengen. Na verhoor werd hij donderdag in tegenstelling tot het negental weer vrijgelaten. Volgens zijn advocaat wordt Leko genoemd in een dossier over witwassen. Het zou daarbij gaan om een betaling uit het verleden die fiscaal moet worden gecontroleerd.

De Belgische sportwereld wordt al langer beheerst door onderzoeken naar matchfixing. Zo werd in maart van dit jaar het gokgedrag van twee spelers van KAS Eupen onderzocht na een verdachte uitslag in de laatste speelronde van de reguliere competitie.

Bekijk het programma en de stand in de Jupiler Pro League