De KNVB denkt erover na hoe beslissingen van de Video Assistant Referee (VAR) beter te volgen zijn voor de toeschouwers die in het stadion zitten. Nu is het voor het publiek vaak nog onduidelijk om welke situatie het gaat.

"Kijk naar Ajax-AZ. Daar werd een penalty teruggedraaid omdat in aanloop naar de strafschop buitenspel wordt geconstateerd", zegt Mike van der Roest, die namens de KNVB betrokken is bij het project met de VAR, vrijdag tegen de NOS.

"De VAR is toch voor een strafschop en niet voor buitenspel?', vragen mensen zich af. Dat klopt, maar de strafschop was niet toegekend als er voor buitenspel was gevlagd. Zo'n geval behoeft uitleg. Ik denk dat we met z'n allen wat geduld moeten hebben voordat iedereen in de gaten heeft hoe het VAR-protocol werkt."

Communicatie met het publiek is overigens niet in ieder stadion even makkelijk, stelt Van der Roest. "In De Kuip zijn de technische mogelijkheden bijvoorbeeld beperkt en kunnen we geen bewegende beelden afspelen."

'Ook communicatie scheidsrechter en VAR kan beter'

Volgens Van der Roest, die benadrukt dat de KNVB grotendeels tevreden is over het gebruik van de VAR, zijn er meer verbeterpunten. "Als je gaat praten moet je goed naar elkaar luisteren. In een stadion is dat weleens lastig", zegt hij.

"Dan moet de opdracht van de scheidsrechter aan de VAR kort en bondig zijn en moet je zorgen dat de man je hoort. Als scheidsrechter moet je duidelijk laten weten of je iets gehoord hebt. Dat klinkt basic, maar daar valt winst te behalen."

Dit seizoen wordt voor het eerst in alle Eredivisie-wedstrijden door videoscheidsrechters meegekeken. Afgelopen zomer werd ook op het WK in Rusland een beroep gedaan op de VAR.

Met ingang van volgend seizoen debuteert de videoarbitrage bovendien in de Champions League en de Europese Super Cup, net als op het EK van 2020 en tijdens wedstrijden in de Europa League en Nations League vanaf het seizoen 2020/2021.

