Het Duitse medium Der Spiegel staat nog altijd volledig achter de publicatie over Cristiano Ronaldo, waarin de sterspeler van Juventus eind vorige maand aan de hand van documenten door vermeend slachtoffer Kathryn Mayorga werd beschuldigd van verkrachting.

De 33-jarige Ronaldo zou Mayorga negen jaar geleden hebben verkracht in een hotel in Las Vegas. Bij monde van zijn advocaat Peter Christiansen ontkende de Portugees de aantijgingen onlangs met klem. Er werd gesproken van laster en de documenten werden bestempeld als nep.

"We hebben honderden documenten van verschillende bronnen die onze berichtgeving ondersteunen", meldt Der Spiegel vrijdag in een verklaring.

"Die documenten zijn jarenlang grondig geanalyseerd en aangevuld met verder onderzoek. Alle informatie is vóór publicatie zorgvuldig gecontroleerd."

Na de vermeende verkrachting schikte Ronaldo in 2010 met Mayorga. Hij betaalde haar omgerekend 325.000 euro aan zwijggeld. Uit documenten die via Football Leaks in handen van Der Spiegel waren gekomen, zou blijken dat hij schuld bekend had: "Ze zei herhaaldelijk 'nee' en 'stop', maar ik wilde niet luisteren."

'Ronaldo kiest dezelfde defensieve strategie'

Het Duitse blad verbaast zich niet over de reactie van Ronaldo en zijn advocaten. "Ze hebben blijkbaar voor dezelfde defensieve strategie gekozen die ze al eerder hebben toegepast bij publicaties waarin hij slecht naar voren kwam", schrijft het tijdschrift.

"Toen Der Spiegel in april 2017 voor het eerst schreef over de vermeende verkrachting en de schikking tussen Mayorga en Ronaldo, werd dat raport al 'journalistieke fictie' genoemd. In de verklaring van advocaat Christiansen wordt nu echter toegegeven dat Ronaldo instemde met het betalen van zwijggeld."

Christiansen gaf inderdaad toe dat Ronaldo zwijggeld betaalde aan Mayorga, maar alleen omdat mensen om hem heen adviseerden een einde te maken aan "beschuldigingen die alleen maar bedoeld zijn om zijn reputatie kapot te maken".

Naar aanleiding van de beschuldigingen aan het adres van Ronaldo spraken onder meer de Portugese voetbalbond en Juventus hun steun uit. De belangrijke sponsoren Nike en EA Sports hebben wél zorgen geuit.