Wereldkampioen Frankrijk is donderdag door een late strafschop van invaller Kylian Mbappé ontsnapt aan een nederlaag in een vriendschappelijke interland tegen IJsland (2-2). Spanje boekte aan de hand van Paco Alcácer een ruime oefenzege in Wales: 1-4.

Frankrijk keek in Guingamp lang tegen een 0-2-achterstand aan in het duel met IJsland, maar dankzij twee late doelpunten werd het alsnog 2-2.

De Franse bondscoach Didier Deschamps stelde met het oog op de Nations League-wedstrijd van dinsdag tegen Duitsland niet zijn sterkste elftal op in het Stade du Roudourou. Onder anderen Mbappé en N'Golo Kanté begonnen op de bank en Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Florian Thauvin en Steven N'Zonzi kregen een basisplaats.

Birki Bjarnason zette IJsland na een half uur op 0-1. Na een klein uur verdubbelde Kári Árnason de voorsprong en leek een grote surprise in de maak.

Deschamps bracht vervolgens Mbappé, Thomas Lemar en Dimitri Payet in het veld en die wissels sorteerden effect. Vier minuten voor tijd maakte IJslander Hólmar Örn Eyjolfsson een eigen doelpunt en in de negentigste minuut benutte Mbappé een strafschop.

Alcácer maakt twee goals bij terugkeer in Spaans elftal

Alcácer heeft zijn goede vorm in de Bundesliga doorgetrokken in het Spaanse elftal. De spits van Borussia Dortmund leidde de Spanjaarden donderdag in zijn eerste interland in ruim twee jaar tijd naar een overwinning op Wales: 1-4.

De 25-jarige Alcácer, die dit seizoen voor zijn club al zeven keer scoorde in vier duels, opende in de achtste minuut de score in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales. Twintig minuten later tekende hij ook voor de 0-3.

Tussendoor zorgde aanvoerder Sergio Ramos voor de 0-2 en een kwartier voor tijd vergrootte invaller Marc Bartra de marge naar vier. In de 89e minuut maakte Sam Vokes nog een eretreffer voor Wales.

De thuisploeg moest het in Cardiff stellen zonder Gareth Bale. De aanvaller van Real Madrid heeft een lichte spierblessure. Bondscoach Ryan Giggs hoopt dat zijn sterspeler dinsdag wel mee kan doen in het Nations League-duel met Ierland.

Spanje speelt maandag in de Nations League een thuisduel met Engeland. De ploeg van bondscoach Luis Enrique won vorige maand in de nieuwe competitie uit al van Engeland (1-2) en won ook de thuiswedstrijd tegen Kroatië (6-0).

Argentinië rekent zonder Tagliafico af met Irak

Argentinië had in een oefenduel weinig problemen met Irak. De Zuid-Amerikanen wonnen in het Prince Abdullah Al Faisal-stadion in het Saoedi-Arabische Jeddah met 4-0.

De Argentijnen spelen dinsdag bij het toernooitje in Saoedi-Arabië tegen aartsrivaal Brazilië en dus spaarde bondscoach Lionel Scaloni een aantal bekende namen. Ajacied Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi en aanvaller Mauro Icardi hoefden niet in actie te komen tegen Irak.

Lionel Messi is sinds het teleurstellende WK van afgelopen zomer niet meer opgenomen in de Argentijnse selectie. Het is nog onduidelijk of de vedette van FC Barcelona zijn interlandloopbaan zal voortzetten. Spitsen Gonzalo Higuaín, Ángel Di María en Sergio Agüero zijn ook niet opgeroepen.

Juventus-aanvaller Paulo Dybala was de bekendste naam in de basiself van de Zuid-Amerikanen, die in de achttiende minuut op voorsprong kwamen via Lautaro Martínez. De 21-jarige spits van Internazionale kopte in zijn tweede interland raak uit een voorzet van linksback Marcos Acuña.

Invaller Roberto Pereyra verdubbelde de voorsprong vlak na rust. In de slotfase bepaalden Germán Pezzella en Franco Cervi de eindstand op 4-0.