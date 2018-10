Portugal heeft donderdag in divisie A van de Nations League zonder de in de selectie afwezige Cristiano Ronaldo met 2-3 gewonnen bij Polen.

De Polen kwamen in het Silezië-stadion Chorzów in de achttiende minuut nog wel op voorsprong via Serie A-revelatie Krzysztof Piatek. De 23-jarige aanvaller scoorde dit seizoen al dertien keer in acht wedstrijden namens zijn club Genoa. Hij debuteerde vorige maand tegen Ierland in de nationale ploeg en tekende donderdag voor zijn eerste interlandtreffer.

Na een halfuur kwam Portugal op gelijke hoogte via André Silva. De 22-jarige spits van Sevilla tikte van dichtbij binnen na een voorzet van spelmaker Pizzi en maakte zo zijn veertiende goal in 29 interlands. Door een eigen doelpunt van Kamil Glik was de ruststand 1-2.

In de zevende minuut van de tweede helft maakte Manchester City-aanvaller Bernardo Silva er op aangeven van William Carvalho 1-3 van. Jakub Blaszczykowski bracht een kwartier voor tijd de spanning terug in zijn 103e interland (2-3), maar verder kwam Polen, waar Robert Lewandowski zijn honderdste interland speelde, niet.

De Portugezen moesten het wederom stellen zonder Ronaldo. De 33-jarige vedette, die door een Amerikaanse vrouw ervan beschuldigd wordt dat hij haar in 2009 verkracht heeft, zal na overleg met bondscoach Fernando Santos en bondsvoorzitter Fernando Gomes dit jaar niet meer opgeroepen worden voor zijn nationale ploeg.

Portugal begon de Nations League vorige maand met een 1-0-thuiszege op Italië. Polen speelde drie dagen eerder met 1-1 gelijk tegen de Italianen. Portugal gaat met zes punten ruim aan de leiding in groep 3 van divisie A. Polen en Italië hebben één punt.

Aanvoerder Tadic wint met Servië in Montenegro

Servië boekte zijn tweede overwinning in de Nations League. De ploeg van bondscoach Mladen Krstajic won de beladen wedstrijd bij buurland Montenegro: 0-2.

Aleksandar Mitrovic opende in de achttiende minuut de score in Podgorica. De spits van Fulham scoorde uit een strafschop. In de slotfase maakte hij ook de tweede treffer.

Dusan Tadic speelde het hele duel bij Servië. De Ajacied was de aanvoerder bij de bezoekers.

Servië heeft in groep 4 van divisie C de leiding met zeven punten uit drie duels. Roemenië, dat donderdag met 2-1 won bij Litouwen, staat tweede op twee punten van de koploper. Montenegro heeft vier punten.