Club Brugge-trainer Ivan Leko is donderdag na verhoor door de Belgische onderzoeksrechter vrijgelaten. De scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière zijn voor onbepaalde tijd geschorst naar aanleiding van het grote corruptieschandaal in het Belgische voetbal.

De veertigjarige Leko was een van de 28 personen die woensdag werden aangehouden in het grootschalige onderzoek van de Belgische politie dat zich richt zich op witwassen, matchfixing en fiscale fraude.

De trainer van regerend landskampioen Club Brugge werd donderdag voorgeleid, nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht.

Leko's advocaat Walter Vansteenbrugge zei tegen de Belgische tv-zender VTM dat zijn cliënt opgelucht, maar geëmotioneerd is na zijn vrijlating. "Hij wordt niet verdacht van matchfixing, maar staat wel in een dossier van witwassen. Het gaat om een betaling van jaren geleden die fiscaal moet worden nagekeken."

De trainer, die zonder voorwaarden is vrijgelaten, wilde zelf geen commentaar geven bij het gerechtsgebouw in Tongeren.

Verdachte scheidsrechters mogen voorlopig niet fluiten

Vertenten en Delferière, de twee scheidsrechters die woensdag werden opgepakt, zullen voorlopig geen wedstrijden fluiten. "We hebben besloten om de twee arbiters voorlopig te schorsen", aldus de Belgische scheidsrechtersbaas Johan Verbist.

De andere Belgische arbiters zijn zeer geschokt door de gebeurtenissen van deze week. "Ze wisten van niets", stelde Verbist. "Dit is gewoon heel, heel erg voor onze arbitrage."

Vertenten wordt ervan verdacht dat hij afspraken zou hebben gemaakt om de wedstrijden Antwerp tegen Eupen en KV Mechelen tegen Waasland-Beveren van vorig seizoen te beïnvloeden, om degradatie van KV Mechelen te voorkomen.

Delferière wordt verdacht van corruptie, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Woensdag werd al bekend dat hij door de UEFA van de Nations League-wedstrijd tussen Georgië en Andorra van zaterdag gehaald is.

"Hun integriteit is aangetast en het vertrouwen is weg", zei Verbist. "Ik vrees het einde van hun loopbaan." De nationale voetbalbond (KNVB) liet weten dat de twee nooit meer wedstrijden in de Belgische competitie zullen leiden. "We zullen daartoe de nodige stappen ondernemen", meldde de bond in een verklaring.

Dit weekend geen wedstrijden op tweede België niveau

De Pro League, dat het profvoetbal in België organiseert, maakte donderdag bekend dat er komend weekend niet gevoetbald zal worden in de Proximus League, het op een na hoogste niveau in België. De hoogste klasse lag sowieso al stil vanwege de interlandperiode.

Mechelen, dat dit weekend bij een uitduel met Tubeke zou spelen, heeft "ten stelligste" laten weten niet betrokken te zijn bij illegale praktijken. "Wij distantiëren ons bovendien van eventuele persoonlijke initiatieven."

De Belgische justitie maakte donderdag op een persconferentie bekend dat van de 28 personen die in het onderzoek opgepakt zijn, er 22 worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter.