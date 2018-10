Real Madrid heeft juridische stappen ondernomen tegen een Portugese krant. Correio da Manha heeft volgens 'De Koninklijke' onjuiste informatie gepubliceerd over de rol van de Spaanse club in de verkrachtingszaak van oud-speler Cristiano Ronaldo.

Correio da Manha publiceerde woensdag op zijn voorpagina een verhaal waarin staat dat Real Madrid Ronaldo acht jaar geleden pushte om te schikken met Kathryn Mayorga, de Amerikaanse vrouw die de Portugees ervan beschuldigt dat hij haar in 2009 verkracht heeft.

Real had de aanvaller in de zomer van 2009 voor een recordbedrag van 94 miljoen euro overgenomen van Manchester United en zou gevreesd hebben voor imagoschade bij Ronaldo.

"Een van de belangrijkste argumenten die Ronaldo zal aanvoeren om het tekenen van de schikking met Mayorga te rechtvaardigen, is dat hij onder druk werd gezet door Real Madrid", schreef Correio da Manha.

Real Madrid eist rectificatie

De Spaanse topclub, die Ronaldo afgelopen zomer voor ruim 100 miljoen euro verkocht aan Juventus, ontkent donderdag in alle toonaarden dat zij de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar onder druk heeft gezet.

"We kunnen bekendmaken dat we juridische stappen tegen de Portugese krant hebben ondernomen, omdat ze categorisch onjuiste informatie heeft gepubliceerd in een poging om het imago van de club te beschadigen", schrijft Real in een verklaring.

"Real Madrid weet absoluut niks van de informatie waarover de krant gepubliceerd heeft wat betreft Ronaldo en daarom kon de club ook geen actie ondernemen. Real Madrid eist volledige rectificatie van de krant."

De 33-jarige Ronaldo wordt er door Mayorga van beschuldigd dat hij haar negen jaar geleden verkracht heeft in een hotel in Las Vegas. De Amerikaanse deed eind vorige maand haar verhaal in het Duitse blad Der Spiegel.

Ronaldo ontkent de beschuldigingen en zegt dat de seks met wederzijds goedvinden was. Zijn advocaat Peter Christiansen deed de verhalen over verkrachting woensdag af als "laster".