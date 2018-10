Van de 28 personen die in het onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal zijn opgepakt, worden er 22 voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

In het buitenland zijn nog eens vier personen opgepakt, tegen twee van hen is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, zo heeft de Belgische justitie donderdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Het onderzoek naar manipulatie van wedstrijden heeft vooral betrekking op de 'redding' van KV Mechelen in het seizoen 2017/2018. Het gaat om de wedstrijden Antwerp tegen Eupen en Mechelen tegen Waasland-Beveren.

Een makelaar, de eveneens opgepakte Dejan Veljkovic, zou in samenspraak met bestuursleden van Mechelen of via relaties de uitslag van die duels hebben beïnvloed. In dit kader lijken er afspraken te zijn gemaakt met de aangehouden arbiter Bart Vertenten en officials van Waasland-Beveren.

De andere opgepakte makelaar, Mogi Bayat, wordt vooral verdacht van fraude bij transfers. Dit vooral met de bedoeling er zelf meer geld aan te verdienen. Arbiter Sebastien Delferière wordt eveneens verdacht van corruptie, maar is onder voorwaarden vrijgelaten.

Twee scheidsrechters aangehouden

De corruptiezaak houdt het Belgisch voetbal sinds woensdag in zijn greep. Het grootschalige onderzoek van de Belgische politie richt zich op witwassen, matchfixing en fiscale fraude.

Onder de 28 personen die werden aangehouden zijn twee invloedrijke spelersmakelaars, twee scheidsrechters, enkele journalisten en trainer Ivan Leko van landskampioen Club Brugge.

De veertigjarige Leko moest een nacht in de cel doorbrengen en is inmiddels weer vrijgelaten. "Hij wordt niet verdacht van matchfixing, maar staat wel in een dossier van witwassen. Het gaat om een betaling van jaren geleden die fiscaal moet worden nagekeken", zei zijn advocaat Walter Vansteenbrugge tegen VTM.

Het federaal parket liet donderdag weten dat bij de huiszoekingen geld en goederen ter waarde van ongeveer 11 miljoen euro in beslag zijn genomen. Het ging om onder meer luxe horloges en juwelen.