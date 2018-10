PSV heeft Jan Vennegoor of Hesselink donderdag aangesteld als hoofdscout. De oud-spits volgt John de Jong op, die nu technisch manager is bij de Eindhovenaren.

"Jan draait inmiddels bijna vier jaar mee in de scouting en heeft in die periode een uitstekende indruk gemaakt. Een leidinggevende rol is een passende, volgende stap", zegt De Jong op de site van PSV.

De functie van hoofdscout is vacant sinds De Jong in mei op interim-basis werd aangesteld als technisch manager, een rol die hij sinds deze maand officieel vervult. Hij is de opvolger van Marcel Brands, die PSV na acht jaar verruilde voor Everton.

Als hoofdscout heeft de 39-jarige Vennegoor of Hesselink een ondersteunende rol richting technisch manager De Jong en hoofdtrainer Mark van Bommel met betrekking tot de samenstelling van de selecties van PSV en Jong PSV.

'Eervol dat ik team van scouts mag aansturen'

Vennegoor of Hesselink heeft veel zin in zijn nieuwe uitdaging. "Ik vind dit een prachtig beroep. We zijn wereldwijd op zoek naar spelers die ons beter kunnen maken en het is eervol dat ik het team van scouts nu mag aansturen."

De negentienvoudig Oranje-international begon zijn loopbaan in 1996 bij FC Twente en stond tussen 2001 en 2006 en in het seizoen 2011/2012 onder contract bij PSV. Hij speelde 224 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren en kwam daarin 84 keer tot scoren.

In het buitenland droeg Vennegoor of Hesselink het shirt van Celtic, Hull City en Rapid Wien. In oktober 2000 maakte hij zijn debuut voor Oranje. In negentien interlands was de boomlange spits goed voor drie doelpunten.