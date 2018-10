Vincent Kompany is niet verrast door het corruptieschandaal dat het Belgische voetbal sinds woensdag in zijn greep houdt. De ervaren Belgische international pleit voor meer openheid.

"Op dit moment is het te vroeg om het te hebben over individuen, maar als je spreekt over de voetbalsector, dan kan je niet verrast zijn door dit nieuws", aldus Kompany donderdag tegen Sporza.

"De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie. In die werelden komt veel geld voor en zijn verborgen transacties ook mogelijk. Er zijn veel goede mensen, maar ook veel slechte mensen in de omgeving van het voetbal."

Het grootschalige onderzoek van de Belgische politie richt zich op witwassen, matchfixing en fiscale fraude. Het leidde woensdag al tot 28 aanhoudingen, van onder anderen twee invloedrijke spelersmakelaars, twee scheidsrechters, enkele journalisten en trainer Ivan Leko van landskampioen Club Brugge, die na een nacht in de cel weer is vrijgelaten.

De 32-jarige Kompany, die sinds 2008 bij Manchester City speelt, denkt dat er niet alleen in België veel moet veranderen. "Ik begrijp niet dat er internationaal nog geen transparantie is. Er wordt toch gespeculeerd over lonen van spelers, dat het ze waarschijnlijk niet uitmaakt als dat voor de buitenwereld bekend is."

"Uiteraard is een makelaar of een bemiddelaar belangrijk voor een speler om belangen te beschermen. Maar waarom het nog niet transparant is, snap ik helemaal niet."

'Dit is niet goed voor het Belgisch voetbal'

Momenteel is Kompany bijeen met de Belgische ploeg, die vrijdag in Brussel voor de Nations League tegen Zwitserland speelt (aftrap: 20.45 uur). Vier dagen later treffen de 'Rode Duivels' Oranje in een oefenduel dat eveneens in de Belgische hoofdstad gespeeld wordt.

Volgens doelman Thibaut Courtois is de corruptiezaak geen groot gespreksonderwerp binnen de selectie. "Natuurlijk hebben we het er wel even over gehad, maar niet langer dan een paar minuten. Al beseft iedereen wel dat dit niet goed is voor het Belgisch voetbal", aldus de keeper van Real Madrid.

Dat onderschrijft Eddy Janssis, voorzitter van de overkoepelende supportersvereniging Belgian Supporters. "De fans zijn heel diep in het hart geraakt. Wij verwachten dat de voetbalbond en de hoogste voetbalklasse, de Jupiler Pro League, zo snel mogelijk orde op zaken stellen", zegt hij.

Janssis maakt zich vooral zorgen over eventuele manipulatie van wedstrijden. "Dat is het ergste wat een supporter kan overkomen. Je gaat vol overgave naar een wedstrijd kijken, maar dan blijkt de uitslag al vast te staan. Het mooie van voetbal is dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Anders kun je beter naar een toneelstuk gaan."

Hij is wel blij met de actie van justitie. "Het belangrijkste is dat de juiste mensen worden aangepakt en dat de naam van personen die er niets mee te maken hebben, wordt gezuiverd.''

