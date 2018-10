AS Monaco heeft donderdag trainer Leonardo Jardim ontslagen. De 44-jarige Portugees wordt verantwoordelijk gehouden voor de dramatische seizoensstart van de Monegasken.

Jardim werkte sinds 2014 voor Monaco en kende fantastsiche jaren bij de club. In 2017 werd Monaco onder zijn leiding kampioen van Frankrijk. De ploeg, met Radamel Falcao en de inmiddels vertrokken Kylian Mbappé als blikvangers, scoorde liefst 107 keer in de Ligue 1 en haalde ook nog de halve finales van de Champions League.

Vorig seizoen werd Monaco knap tweede achter het ongenaakbare Paris Saint-Germain, maar dit jaar is alles anders. De club uit het prinsdom pakte slechts zes punten in de eerste negen wedstrijden en staat daarmee achttiende in de Ligue 1.

"Ik ben trots dat ik ruim vier jaar trainer van Monaco ben geweest", zegt Jardim op de site van de club. "In die periode heb ik alles uit mezelf gehaald en hebben we mooie successen mogen vieren. Dat zal ik nooit vergeten."

Ondanks de slechte resultaten van de afgelopen weken is Monaco Jardim dankbaar. "De periode van Jardim gaat de geschiedenisboeken in als een van de mooiste van deze club", zegt vicevoorzitter Vadim Vasilyev.

Henry genoemd als opvolger Jardim

Door de dramatische seizoensstart werden de afgelopen dagen al diverse trainers in verband gebracht met Monaco, hoewel Jardim toen nog niet ontslagen was. Naar verluidt is Thierry Henry een van de opties.

De 41-jarige Fransman, die zijn loopbaan als speler begon bij Monaco, is momenteel assistent-bondscoach van België. Henry werd ook in verband gebracht met Aston Villa, maar de Championship-club stelde woensdag Dean Smith aan als hoofdtrainer.

Het is nog niet bekend wie er voor de groep staat als Monaco de competitie volgende week na de interlandperiode hervat. De laagvlieger in Frankrijk speelt op 20 oktober een uitwedstrijd tegen middenmoter SC Strasbourg Alsace.

