De UEFA heeft besloten om het prijzengeld in de Nations League te verhogen met 50 procent. De winnaar van het nieuwe toernooi kan in totaal 10,5 miljoen euro opstrijken.

Alle 55 deelnemende landen profiteren van de beslissing van de UEFA om het prijzengeld te verhogen. Oranje, dat in divisie A zit, kon al op een startpremie van 1,5 miljoen euro rekenen en dat is nu 2,25 miljoen euro geworden.

In de lagere divisies ligt dat bedrag minder hoog. Landen in divisie B ontvangen ieder 1,5 miljoen euro voor deelname, landen in divisie C 1,2 miljoen en de ploegen in divisie D strijken een som van 750.000 euro op.

De winnaars van de vier groepen in elke divisie kunnen ook rekenen op een hoger bonusbedrag. Mocht het Nederlands elftal bovenaan eindigen in groep 1 met Duitsland en Frankrijk, ontvangt de KNVB 2,25 miljoen euro.

Winnaar Nations League verdient 6 miljoen euro

De vier groepswinnaars in de A-divisie spelen tegen elkaar om de eindzege in de Nations League. Het land dat de finale wint, ontvangt 6 miljoen euro. De verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen euro.

Het Nederlands elftal begon de Nations League - een door de UEFA bedacht toernooi om de oefenwedstrijden te vervangen - in september met een 2-1-nederlaag tegen Frankrijk in het Stade de France.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het zaterdag op tegen Duitsland, het andere land in groep 1. Uiteindelijk speelt iedereen twee keer tegen elkaar. Het land dat aan het einde van de rit onderaan staat, degradeert naar divisie B.

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir.

