De kans is groot dat vanaf volgend seizoen ook de Keuken Kampioen Divisie wordt onderbroken tijdens een interlandperiode. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma van de KNVB kan zich niet vinden in de huidige opzet.

Op dit moment is het in Nederland zo dat alleen de Eredivisie stilligt tijdens een interlandweek. In de Keuken Kampioen Divisie wordt gewoon doorgevoetbald, met als gevolg dat clubs soms spelers moeten missen vanwege interlandverplichtingen.

"Ik vind het belachelijk dat er bij ons profvoetbal wordt gespeeld in een interlandweek", zegt Hoogma donderdag in gesprek met Voetbal International. "Gelukkig zijn we bij de KNVB zelf verantwoordelijk voor dat speelschema. Daar gaan we wat mij betreft vanaf volgend seizoen mee stoppen."

De Eerste Divisie-clubs hebben er zelf voor gezorgd dat de competitie tijdens een interlandperiode niet wordt stilgelegd, want een merendeel stemde vorig jaar vóór de huidige opzet.

FC Twente en Sparta balen van huidige opzet

FC Twente en Sparta Rotterdam speelden vorig seizoen nog in de Eredivisie en waren dus niet betrokken bij dat besluitvormingsproces, maar zijn wel de dupe. Zo raakte Twente eerste doelman Joël Drommel in september kwijt aan Jong Oranje, dat belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden moest spelen.

Drommel had bij Jong Oranje geen zicht op een basisplaats en besloot terug te keren naar Twente, omdat hij anders het competitieduel met TOP Oss zou missen. Dat is tegen de regels van de FIFA, waarna de KNVB besloot om de doelman voor een duel te schorsen.

"Elke geselecteerde jeugdinternational moet gewoon beschikbaar zijn", benadrukt Hoogma. "Dit is nou typisch een voorbeeld waarbij voetbalargumenten belangrijker moeten zijn dan de commerciële motieven van clubs."

Ook deze week, als Oranje zich opmaakt voor duels met Duitsland (Nations League) en België (vriendschappelijk), staat er in de Keuken Kampioen Divisie gewoon een speelronde op het programma. Koploper Almere City gaat vrijdag op bezoek bij FC Volendam, terwijl naaste belagers Twente, Sparta en Go Ahead Eagles zondag in actie komen.

