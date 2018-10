John Terry gaat aan de slag als assistent-trainer van Aston Villa. De deze week gestopte verdediger wordt bij de club uit het Championship de rechterhand van de nieuwe coach Dean Smith.

De 37-jarige Terry maakte zondag bekend per direct een punt achter zijn imposante spelersloopbaan te zetten. De Engelsman zat zonder club nadat hij aan het einde van het vorige seizoen vertrok bij Aston Villa.

Terry kende zijn hoogtijdagen bij Chelsea, waar hij in 1998 zijn debuut maakte. De centrale verdediger speelde sindsdien maar liefst 698 wedstrijden voor de 'Blues' en scoorde daarin 41 keer. In 2017 vertrok hij naar Aston Villa.

Met de club uit Birmingham bereikte Terry vorig seizoen de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League, maar daarin werd verloren van Fulham. Aston Villa biedt de 78-voudig international nu de kans om zijn trainerscarrière te beginnen.

Slechte seizoensstart Aston Villa

De huidige nummer vijftien van het Championship nam begin oktober afscheid van hoofdtrainer Steve Bruce, die moest vertrekken na een reeks teleurstellende resultaten. 'The Villans' begonnen het seizoen nog wel goed door de eerste drie wedstrijden te winnen.

Onder anderen Thierry Henry, Brendan Rodgers en Rui Faria werden genoemd als mogelijke opvolgers van Bruce, maar de keuze is dus op Smith gevallen. De 47-jarige coach komt over van Brentford, dat eveneens op het tweede niveau van Engeland acteert.

Directeur Christian Purslo is erg blij met zijn nieuwe staf en de aanstelling van Terry in het bijzonder. "John is een van de belangrijkse spelers in het Engelse voetbal. Hij heeft een binding met de club en is er klaar voor om een nieuwe stap in zijn loopbaan te zetten."